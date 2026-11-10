Cronaca

SARONNO – Dodici anni di reclusione per Elena Pagani, accusata dell’omicidio del suocero Romolo Baldo, 86 anni, ucciso a coltellate il 9 giugno 2025 nell’abitazione di famiglia a Cassina Ferrara di Saronno. La sentenza è stata pronunciata oggi, martedì 10 novembre, dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio, che ha riconosciuto alla donna la semi-infermità mentale. Prevista anche una misura di sicurezza di almeno tre anni in una casa di cura e custodia, da eseguire al termine della pena.

La Corte, presieduta da Rossella Ferrazzi, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Roberto Bonfanti, che aveva sollecitato una condanna a 12 anni, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Prima della sentenza, Pagani ha preso la parola per chiedere scusa e invocare clemenza, sostenendo di non avere ricordi dei momenti dell’aggressione e collegando il proprio comportamento alle condizioni psichiche in cui si trovava.

Il delitto era avvenuto nella casa di via Pio XI, dove l’anziano viveva con il figlio e la compagna di quest’ultimo. Baldo era stato raggiunto da otto coltellate, quattro delle quali mortali. Dopo l’aggressione, la donna aveva contattato il compagno ed era stata successivamente arrestata dai carabinieri. Aveva poi confessato l’omicidio. Al centro del processo la perizia psichiatrica disposta dai giudici, secondo la quale la capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti era gravemente compromessa, ma non completamente assente. La difesa aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che la donna avesse agito durante una crisi psicotica.

L’avvocato Angelo Murdolo, legale di Elena Pagani, ha già annunciato l’intenzione di presentare appello contro la sentenza di primo grado.

(foto archivio: il luogo del delitto a Cassina Ferrara)

10112026