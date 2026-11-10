Città

SARONNO – Dal 14 al 29 novembre Casa Morandi, nella Sala Nevera di viale Santuario 2 a Saronno, ospita “Contro Natura”, la personale di Antonio De Blasi promossa dall’Associazione CulturalMente&MusicalMente. Circa quaranta disegni, realizzati con matite colorate su carta Fabriano, trasformano le emergenze ambientali in figure visionarie e di forte impatto simbolico.

Due i percorsi: in “Terrae” le campagne del Salento, dove l’artista ha vissuto per vent’anni, diventano paesaggi di ulivi-fantasma: rami contorti, corpi e radici evocano la perdita di un patrimonio naturale, economico e identitario. In “Aquae” sirene scheletriche, animali marini deformati e figure sospese tra vita e morte traducono in immagini il peso dell’inquinamento, delle plastiche e dell’alterazione degli equilibri del mare. Disegnatore e illustratore autodidatta, De Blasi vive e lavora a Saronno. La sua ricerca intreccia anatomia, simbolismo e surrealismo attraverso l’uso esclusivo della matita; ha esposto in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, collaborato con editori italiani e francesi e condotto laboratori nelle scuole. Tra le personali, “MareNero” a Saronno nel 2018 e “Roots” ai Musei civici di Varese nel 2024. È membro del Dark Art Movement.

“Con ‘Contro Natura’ vogliamo che l’arte diventi un’occasione per guardare con maggiore consapevolezza ciò che sta accadendo all’ambiente e uno stimolo a intraprendere azioni concrete per una maggiore sostenibilità”, dichiara Anna Clerici, presidente di CulturalMente&MusicalMente.

Il vernissage di sabato 14 novembre prevede incontri dalle 10 alle 12.30. Sono stati invitati per i saluti la Sindaca di Saronno Ilaria Pagani e gli assessori a cultura e ambiente. A seguire la presentazione dell’evento e una performance di Vocinvolo. Dalle 16 alle 17.30 sono previsti la poetessa Antonella Monti, con il suo inedito Contro Natura, un momento esperienziale sulla connessione con il mondo vegetale e animale guidato dall’insegnante di yoga Donatella e una testimonianza sulla Xylella e il recupero degli uliveti pugliesi a cura di Salvatore Montagna, agricoltore salentino. Il dialogo con i più giovani proseguirà con laboratori per gli studenti sostenuti da kit didattici.

Mercoledì 18 novembre sono in calendario incontri con la biologa nutrizionista Anja Bof (ore 16.30) mentre venerdì 20 con la pedagogista Annamaria Venera, che presenterà il libro “Il diritto a un gioco di qualità” (ore 16.30). Domenica 29 novembre, per il finissage, alle 16 saranno premiati i vincitori della decima edizione del concorso letterario sui temi ambientali trattati dalla mostra rivolto alle scuole; alle 17 verranno presentati i lavori realizzati dalle scuole nell’ambito del Festival nazionale dell’Educazione alla Sostenibilità, nel cui ambito rientra la mostra “Contro Natura”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Saronno ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e Bcc Barlassina.

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