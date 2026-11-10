Cronaca

SARONNO – La consigliera comunale di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni torna ad accendere i riflettori sulle condizioni dello storico edificio cittadino e, soprattutto, sulla situazione di un uomo che avrebbe trovato riparo per mesi all’interno della struttura.

La consigliera ha condiviso la segnalazione sul proprio profilo Facebook, accompagnandola con una serie di fotografie che documentano la situazione. Al centro del suo intervento non c’è soltanto il degrado dell’immobile, ma anche una serie di interrogativi rivolti all’Amministrazione comunale sulla gestione delle fragilità sociali e sul futuro di Pa lazzo Visconti.

“Questo signore ha dormito per mesi a Palazzo Visconti: quando dovevano fare gli eventi l’amministrazione lo ha mandato via poi lui ovviamente è tornato” scrive Ciceroni, ricostruendo una situazione che, secondo la sua denuncia, sarebbe nota da tempo. “Sembra che tutti sappiano delle condizioni in cui versava il signore. Italiano”.

Da qui le domande della consigliera, che chiama direttamente in causa le politiche sociali cittadine: “Quindi tutti i soldi che spendiamo per i servizi sociali? Tutto il parlare di inclusione?”.

La segnalazione apre così una questione che va oltre le condizioni dell’edificio: quella dell’assistenza alle persone in difficoltà e degli interventi messi in campo per chi si trova senza una sistemazione. Ciceroni conclude poi spostando l’attenzione sul futuro dello storico palazzo, da tempo al centro del dibattito cittadino per le sue condizioni e le prospettive di recupero.

“E sulla riqualificazione di Palazzo Visconti è calato il sipario? Vedremo presto nel bilancio previsionale”.

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