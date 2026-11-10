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SOLARO – Giovedì 12 novembre, a partire dalle 10, il salone del Maps di via Drizza ospiterà l’incontro pubblico promosso in collaborazione con la Casa di Comunità di via Per Cesate 62 a Garbagnate Milanese, per presentare da vicino la struttura e le sue attività sul territorio. All’evento parteciperà attivamente il personale sanitario e socio-sanitario della struttura, che sarà a completa disposizione dei cittadini per illustrare l’ampia offerta di prestazioni disponibili, la tipologia di interventi svolti quotidianamente e le modalità concrete per accedere ai percorsi di assistenza e presa in carico integrata.

L’incontro nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i servizi sanitari di prossimità e i residenti, creando un momento di dialogo aperto in cui gli operatori potranno fornire chiarimenti puntuali, rispondere alle domande dei presenti e sciogliere eventuali dubbi relativi all’orientamento all’interno della rete socio-sanitaria locale. La partecipazione all’iniziativa è libera e aperta a tutti gli interessati. Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile consultare la brochure in allegato.

(foto archivio: uno degli spazi della casa di comunità di Garbagnate durante l’inaugurazione)

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