Groane

SOLARO – Mercoledì 28 ottobre, gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie Regina Elena e Don Lorenzo Milani dell’Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro hanno vissuto una giornata di apprendimento fuori dall’aula, dedicata alla scienza e alla musica.

La visita a Milano ha rappresentato un’occasione per approfondire i contenuti affrontati a scuola, conoscere luoghi di grande valore culturale e condividere un’esperienza significativa con compagni e insegnanti. La mattinata è stata dedicata alla visita al Planetario di Milano, particolarmente significativa per gli alunni che stanno approfondendo lo studio del Sistema Solare. L’esperienza ha permesso di arricchire le conoscenze acquisite in classe attraverso un approccio coinvolgente e suggestivo, stimolando la curiosità scientifica e il desiderio di conoscere meglio l’universo.

Il fascino dell’opera nel tempio della musica

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, gli alunni hanno assistito al Teatro alla Scala di Milano a L’elisir d’amore, il celebre melodramma giocoso di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, proposto in una versione pensata per avvicinare i più giovani all’opera lirica.

Entrare alla Scala ha significato per i ragazzi avvicinarsi a uno dei luoghi simbolo della cultura musicale italiana e internazionale, spesso conosciuto attraverso i libri e le immagini, ma che dal vivo rivela tutta la sua straordinaria atmosfera.

L’esperienza ha permesso di ascoltare il canto lirico e la musica eseguita dall’orchestra, scoprendo come le voci dei cantanti e gli strumenti musicali si uniscano per dare vita a una storia. La musica, i gesti, le espressioni degli interpreti e le sonorità dell’orchestra hanno reso lo spettacolo un’occasione di ascolto e di scoperta, capace di avvicinare i bambini a una forma d’arte che unisce musica, teatro e racconto.

L’opera narra, con leggerezza e ironia, la storia di Nemorino, un giovane innamorato di Adina. Convinto di poter conquistare il suo amore grazie a una misteriosa pozione, si affida al dottor Dulcamara, venditore di un improbabile elisir d’amore. Tra equivoci, situazioni divertenti e momenti di grande intensità musicale, la vicenda accompagna il pubblico alla scoperta dei sentimenti, della fiducia in sé stessi e della forza dell’amore. La versione per bambini rende la storia accessibile ai più giovani, conservando la bellezza della musica di Donizetti e il valore artistico della rappresentazione.

Anche il Dirigente scolastico ha partecipato allo spettacolo alla Scala, condividendo con gli alunni questo importante momento di incontro con il patrimonio musicale italiano. La giornata si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto Comprensivo Regina Elena, che valorizza le esperienze culturali e le attività didattiche realizzate anche al di fuori degli ambienti scolastici. Le visite al Planetario e al Teatro alla Scala hanno consentito di collegare gli apprendimenti disciplinari a esperienze concrete, favorendo la curiosità, la partecipazione e la conoscenza del patrimonio scientifico e artistico.

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