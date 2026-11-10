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TRADATE – Un nuovo percorso di formazione per gli animatori degli oratori cittadini, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle attività educative e offrire ai giovani maggiori opportunità di crescita e partecipazione.

L’iniziativa è stata avviata lo scorso fine settimana dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate e coinvolge gli animatori che desiderano approfondire la propria preparazione e assumere un impegno maggiore nelle attività degli oratori.

Il progetto punta a valorizzare il ruolo degli animatori, figure fondamentali nell’organizzazione delle proposte rivolte a bambini e ragazzi, rafforzandone le competenze educative e la capacità di accompagnare i più giovani; una forma di volontariato dunque particolarmente importante all’interno della comunità tradatese.

La Comunità pastorale ha ringraziato i partecipanti per la disponibilità, ribadendo l’importanza di investire nella formazione per mantenere gli oratori luoghi di aggregazione, educazione e crescita per tutta la comunità.

(foto: un momento dell’incontro dedicato ai futuri animatori della comunità pastorale di Tradate)

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