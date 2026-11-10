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TRADATE – Si intensificano i controlli contro l’abbandono abusivo dei rifiuti in città. In una sola settimana sono state sanzionate tre persone, per un totale di quasi 500 euro, ma l’amministrazione comunale ha già applicato anche provvedimenti ben più pesanti, grazie alle nuove disposizioni nazionali che prevedono multe fino a mille euro per determinate violazioni.

Come riferito dall’assessore all’ecologia Vito Pipolo, un cittadino sorpreso per due volte ad abbandonare rifiuti nei pressi dell’area mercato ha ricevuto sanzioni per complessivi 2.000 euro. Ancora più consistente la multa, pari a 26mila euro, inflitta a un imprenditore edile residente nel Comasco, individuato mentre smaltiva irregolarmente materiali di risulta. In alcuni casi sono scattate anche denunce all’autorità giudiziaria.

Un ruolo importante nell’individuazione dei responsabili è svolto dalle telecamere di sorveglianza, sulle quali il Comune intende continuare a investire. L’abbandono dei rifiuti comporta infatti costi aggiuntivi per la collettività: per la rimozione di materiali pericolosi, come quelli contenenti amianto, le spese sostenute dall’ente hanno talvolta sfiorato i 10mila euro, sottraendo risorse ad altri servizi.

Accanto ai controlli, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Bascialla punta sulla sensibilizzazione dei cittadini e sull’educazione ambientale nelle scuole. Tradate ha raggiunto l’80 per cento di raccolta differenziata, un risultato che colloca il Comune tra quelli più virtuosi della provincia e che si intende consolidare attraverso informazione e prevenzione.

(foto archivio: controlli in zona)

10112026