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TRADATE – Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 novembre, lungo la statale Varesina, nel tratto di via Monte Grappa al confine tra Tradate e Venegono Inferiore. A perdere la vita è stato un motociclista di 56 anni, coinvolto in uno scontro con un’automobile.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, facendo intervenire i mezzi di soccorso del 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate e un’automedica. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base di Villa Guardia, nel Comasco. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Nello scontro sono rimasti coinvolti anche una donna di 47 anni e un uomo di 59 anni, le cui condizioni non sono state al momento precisate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la Varesina, con rallentamenti e disagi in entrambe le direzioni di marcia.

(foto archivio)

10112026