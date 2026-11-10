Saronnese

ORIGGIO – Si è presentato come un tecnico del gas, ha simulato rumori e scoppi e ha cercato di convincere due anziani a lasciare immediatamente la propria abitazione per un presunto rischio di esplosione. Ma il piano non è andato a buon fine grazie a una telefonata al figlio della coppia, che ha riconosciuto i segnali di un possibile raggiro.

È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi in via G.B. Lombardi a Origgio, dove due coniugi di circa ottant’anni sono stati presi di mira da un sedicente tecnico del gas. L’episodio è stato ripreso da Codacons Lombardia, che ha chiesto maggiori controlli e iniziative di prevenzione.

Con una nota Codacons Lombardia ha espresso preoccupazione per le modalità utilizzate dal sedicente tecnico, capace di sfruttare la paura di un’emergenza domestica per conquistare la fiducia delle potenziali vittime. “È inaccettabile che qualcuno possa sfruttare la paura di un’esplosione o di un’emergenza domestica per introdursi nelle abitazioni e tentare di raggirare persone anziane. Si tratta di modalità particolarmente insidiose, perché fanno leva sulla fiducia dei cittadini nei confronti dei tecnici e sul timore per la propria sicurezza” sottolinea Codacons Lombardia. L’associazione evidenzia come la simulazione di situazioni di pericolo possa spingere le persone ad agire d’impulso, senza avere il tempo di verificare l’identità di chi si presenta alla porta.

L’appello alle istituzioni

Alla luce di quanto accaduto a Origgio, Codacons Lombardia chiede alla Prefettura di Varese e al Comune di rafforzare le iniziative di prevenzione contro le truffe domestiche, con particolare attenzione agli anziani. Tra le proposte ci sono campagne informative per riconoscere i falsi tecnici di gas, acqua ed energia, incontri nei centri anziani e una maggiore diffusione delle indicazioni di sicurezza attraverso i canali istituzionali. L’associazione sollecita inoltre una collaborazione più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e gestori dei servizi essenziali, oltre a informazioni chiare sulle modalità con cui i cittadini possono verificare l’identità degli operatori autorizzati a effettuare interventi nelle abitazioni. Il caso di Origgio richiama l’attenzione sull’importanza di verificare sempre l’identità di chi chiede di entrare in casa. In presenza di dubbi, è opportuno contattare direttamente il gestore del servizio attraverso i recapiti ufficiali o rivolgersi alle forze dell’ordine.

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