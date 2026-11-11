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SARONNO – Anche la scuola Aldo Moro e il liceo scientifico G.B. Grassi di Saronno sono stati evacuati questa mattina, mercoledì 11 novembre, nell’ambito del vasto allarme bomba che ha coinvolto numerosi istituti scolastici della provincia di Varese. Le evacuazioni hanno interessato anche tutte le scuole di Castiglione Olona, gli istituti di Venegono Superiore e Venegono Inferiore, quelli di Tradate e le scuole di Origgio.

A far scattare l’allarme è stata una mail arrivata agli indirizzi degli istituti scolastici. Nel messaggio, dai toni particolarmente violenti, si annunciava la presenza di un ordigno esplosivo nascosto all’interno di un sacchetto di plastica e dotato di un sistema di attivazione a distanza.

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nell’apertura della mail.

Il mittente prosegue con una minaccia precisa: “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio”.

Il messaggio contiene anche minacce contro il presidente del Consiglio e contro gli eventuali sopravvissuti: “Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Si tratta di dichiarazioni contenute nella mail, la cui autenticità non è stata accertata. Non ci sono elementi che confermino l’identità del mittente o l’esistenza dell’organizzazione citata.

Di fronte alla gravità delle minacce, gli istituti coinvolti hanno attivato le procedure di sicurezza, disponendo l’uscita degli studenti e del personale dagli edifici.

L’allarme non ha riguardato soltanto il Varesotto. Secondo le prime ricostruzioni, la stessa mail è stata inviata a numerosi istituti scolastici in diverse province italiane, provocando evacuazioni anche fuori dal territorio varesino.

A Saronno l’emergenza è scattata in mattinata. Nell’area del Santuario sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche all’interno degli edifici scolastici.

Sul territorio provinciale sono stati mobilitati polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e artificieri. Le operazioni sono finalizzate a verificare l’eventuale presenza di ordigni e a garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di risalire all’origine della mail. Il nome Mikhail Andropov era già comparso nei giorni scorsi in messaggi che rivendicavano allarmi bomba su diversi voli europei. Non è stato accertato se gli episodi siano collegati.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Ale)

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