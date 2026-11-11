Lazzate

LAZZATE – Anche le scuole di Lazzate sono state raggiunte oggi, mercoledì 11 novembre, dalle email che segnalavano la presunta presenza di ordigni esplosivi in numerosi istituti scolastici italiani. Nel Saronnese l’allarme ha portato a evacuazioni precauzionali a Saronno e Cislago, mentre negli altri comuni sono stati effettuati controlli e verifiche.

A Lazzate, dopo un confronto tra il sindaco Andrea Monti e la dirigente scolastica, un sopralluogo dei carabinieri e le indicazioni della prefettura, è stato deciso di far rientrare gli studenti nelle aule. L’episodio è stato anche l’occasione per verificare le procedure di evacuazione.

Monti invita a mantenere la calma e a fidarsi delle istituzioni, sottolineando il rischio che simili minacce possano creare allarmismo e interrompere inutilmente le attività scolastiche.

Di seguito il suo intervento integrale.

Anche le scuole di Lazzate, come 300 istituti sparsi per il Paese, ha ricevuto una mail che avvertiva di una presunta presenza di un ordigno. Ci siamo immediatamente confrontati con la dirigente scolastica, che ringrazio per la fermezza e la collaborazione dimostrata. Dopo un breve sopralluogo dei Carabinieri, e l’orientamento del Prefetto, abbiamo convenuto di far rientrare subito i ragazzi nelle aule, dato che non vi era nessun pericolo. È stata una occasione per testare le procedure di evacuazione. Il mio messaggio ai cittadini è questo: viviamo momenti delicati e tesi a livello internazionale, saranno sempre più frequenti le minacce e gli allarmi di questo tipo, con l’unico obiettivo di destabilizzarci. Non possiamo bloccare tutto per una semplice e-mail, peraltro dai contenuti palesemente falsi. Dobbiamo fidarci delle istituzioni e non abbandonarci al panico sconsiderato e irrazionale.

11112026