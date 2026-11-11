Primo piano

SARONNO – Evacuazioni precauzionali, controlli delle forze dell’ordine e verifiche negli istituti scolastici. È stata una mattinata di apprensione quella di oggi, mercoledì 11 novembre, nel Saronnese, dopo la diffusione di minacce di attentati e segnalazioni di presunti ordigni esplosivi che hanno coinvolto numerose scuole della provincia di Varese.

A Saronno l’allarme ha portato all’evacuazione degli alunni dagli istituti interessati, nell’ambito dell’emergenza che ha coinvolto una ventina di scuole nel Varesotto. Anche a Cislago l’amministrazione comunale ha confermato l’evacuazione precauzionale degli edifici dell’istituto comprensivo Aldo Moro, con la sospensione delle lezioni e l’invito alle famiglie a recuperare i figli.

Diversa la situazione negli altri comuni del comprensorio, dove sono stati effettuati accertamenti senza che emergessero analoghe emergenze. A Solaro non si sono registrate evacuazioni e i carabinieri hanno effettuato verifiche direttamente sul posto. A Cogliate il Comune ha svolto controlli, senza riscontrare segni di effrazione né l’attivazione di allarmi negli edifici scolastici.

A Lazzate l’amministrazione comunale ha contattato la scuola, ricevendo conferma dell’assenza di segnali di pericolo o effrazioni. Nessuna evacuazione legata alle minacce è stata dunque segnalata.

Situazione particolare a Misinto (foto), dove è stata effettuata una prova di evacuazione, al termine della quale gli alunni sono regolarmente rientrati negli edifici. Non si è quindi trattato di un allontanamento definitivo dalle scuole.

Le verifiche proseguono nel quadro dell’emergenza che ha interessato diversi centri della provincia. Le autorità invitano a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali, evitando di diffondere notizie non confermate.

11112026