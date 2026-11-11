Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Si ferma ai quarti di finale il cammino della Caronnese nella Coppa Italia di Eccellenza lombarda. I rossoblù sono stati sconfitti 2-1 sul campo della Barona Sporting, che ha ribaltato il vantaggio iniziale della formazione di Caronno Pertusella grazie a una doppietta di Riccardo Bordoni.

La Caronnese era partita bene, trovando il gol del vantaggio al 14′ del primo tempo con Federico Corno. La risposta dei milanesi è arrivata al 28′, quando Bordoni ha ristabilito la parità. Lo stesso attaccante ha poi completato la rimonta al 41′, portando la Barona sul 2-1 già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il risultato non è cambiato, sancendo l’eliminazione della Caronnese dalla competizione. La Barona conquista così l’accesso alle semifinali, dove affronterà il Legnano, vittorioso 4-0 dopo i tempi supplementari contro la Nuova Sondrio, ha segnato anche l’ex saronnese Benedetti.

Nell’altra parte del tabellone avanzano Soncinese e Torre De Roveri. La Soncinese ha rimontato da 0-2 a 3-2 sul campo del Lemine Almenno, imponendosi ai supplementari, mentre il Torre De Roveri ha superato il Carpenedolo con lo stesso punteggio.

Per la Caronnese, sfumata la possibilità di proseguire il percorso in Coppa Italia, l’attenzione torna ora al campionato di Eccellenza.

Barona-Caronnese 2-1

Marcatori: pt 14′ Corno (C), 28′ Bordoni (B), 41′ Bordoni (B).

(foto archivio: Federico Corno in azione)

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