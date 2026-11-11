Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prima vittoria stagionale per la Caronnese Women, che nella quinta giornata del girone A di Serie C femminile supera il Sedriano con un netto 7-0. Una prestazione convincente per la formazione allenata da Mastropasqua, che dopo quattro partite senza successi trova il riscatto davanti al proprio pubblico.

Le rossoblù partono subito all’attacco e sbloccano il risultato con Pellegrinelli. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio di Tugnoli, che manda le squadre negli spogliatoi sul 2-0.

Nella ripresa la Caronnese prende definitivamente il largo. Marini firma il terzo gol, poi arrivano le doppiette di Lattanzio e Marelli, che fissano il risultato sul 7-0. Positiva anche la prova difensiva delle padrone di casa, con Maroni, Lozza e Tugnoli attente a contenere le iniziative avversarie e il portiere Schianta che mantiene inviolata la propria porta. Un successo importante per il morale della Caronnese Women, che conquista i primi tre punti della stagione e prova a rilanciarsi dopo un avvio di campionato difficile.

(foto: esultanza Caronnese a Sedriano)

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