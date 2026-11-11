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CESANO MADERNO – Una serata speciale per celebrare la riapertura del Cinema Teatro Excelsior, tornato ad accogliere il pubblico dopo importanti lavori di ristrutturazione. L‘inaugurazione si è svolta venerdì 6 novembre, alla presenza di numerosi ospiti e rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni. Tra i protagonisti dell’appuntamento l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, il regista Giovanni Veronesi e monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. La serata è stata accompagnata dalla proiezione del film Dio ride, diretto dallo stesso Veronesi.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Gianpiero Bocca, che ha sottolineato il significato della riapertura per la comunità cesanese. Il recupero dell’Excelsior restituisce infatti alla città uno spazio dedicato non soltanto al cinema e al teatro, ma anche all’incontro, alla condivisione e alla partecipazione culturale.

L’intervento di ristrutturazione segna così una nuova fase nella storia della struttura, destinata a tornare un punto di riferimento per gli appuntamenti culturali e gli spettacoli cittadini.

Il sindaco ha ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione dei lavori e all’organizzazione della serata inaugurale, evidenziando l’importanza di poter nuovamente disporre di un luogo di aggregazione e di promozione della cultura nel cuore della comunità.

(foto di gruppo al taglio del nastro)

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