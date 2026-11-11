Saronnese

CISLAGO – Scuole evacuate anche a Cislago a seguito dell’ondata di minacce di attentati che oggi, mercoledì 11 novembre, ha interessato numerosi istituti scolastici della provincia di Varese. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che ha confermato il coinvolgimento dell’istituto comprensivo Aldo Moro.

L’allarme è legato ad attacchi informatici e messaggi contenenti segnalazioni di presunti ordigni esplosivi, arrivati a diverse scuole del territorio. Una situazione che ha fatto scattare le procedure di sicurezza anche a Cislago, dove le attività didattiche sono state sospese e gli edifici scolastici evacuati a scopo precauzionale.

L’istituto sta contattando direttamente le famiglie per organizzare il ritiro degli alunni dai diversi plessi, secondo le indicazioni fornite dal personale scolastico. Il Comune ha fatto sapere di seguire costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo i contatti con le autorità competenti. L’invito rivolto ai genitori è di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando di diffondere informazioni non verificate.

L’episodio si inserisce in una più ampia serie di allarmi che ha coinvolto anche Saronno e numerosi altri comuni del Varesotto, con evacuazioni disposte in diversi istituti scolastici. Secondo le prime informazioni, sarebbero una ventina le scuole interessate a livello provinciale.

Al momento si tratta di minacce e segnalazioni di presunti ordigni: non risulta confermata la presenza di esplosivi. Le evacuazioni sono state adottate come misura preventiva per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

11112026