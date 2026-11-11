Solaro

SOLARO – Accoglienza positiva tra i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro per l’ipotesi di accordo raggiunta il 3 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine della lunga trattativa tra azienda, sindacati e istituzioni. L’intesa, che prevede una consistente riduzione degli esuberi inizialmente annunciati, è ora sottoposta al voto dei dipendenti del gruppo in Italia.

Proprio oggi, mercoledì 11 novembre, è in programma il referendum tra i lavoratori, chiamati a esprimersi sull’accordo. L’esito della consultazione sarà vincolante per la firma definitiva. Nei giorni scorsi, intanto, si sono svolte assemblee nei diversi stabilimenti italiani per illustrare i contenuti dell’intesa. A Solaro è intervenuto anche Massimiliano Nobis, segretario nazionale della Fim Cisl.

Il risultato principale della trattativa riguarda la riduzione degli esuberi: dai 1.719 annunciati dall’azienda lo scorso maggio si è passati a un massimo di 902 uscite a livello nazionale, tutte su base volontaria e accompagnate da incentivi economici, con il ricorso agli ammortizzatori sociali. Particolarmente significativo il ridimensionamento previsto per lo stabilimento di Solaro, specializzato nella produzione di lavastoviglie e con circa 700 addetti. Le uscite ipotizzate scendono dalle 217 iniziali a circa 70, sempre attraverso adesioni volontarie e incentivate.

L’intesa prevede inoltre investimenti nelle attività produttive, un elemento considerato importante per le prospettive future dello stabilimento solarese. L’attenzione è ora rivolta al risultato del referendum, dal quale dipenderà la ratifica dell’accordo raggiunto a Roma.

11112026