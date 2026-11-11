Solaro

SOLARO – Disco verde dei lavoratori Electrolux all’accordo raggiunto la scorsa settimana al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nello stabilimento di Solaro, specializzato nella produzione di lavastoviglie, il referendum ha registrato una netta maggioranza di voti favorevoli, confermando il sostegno dei dipendenti all’intesa sottoscritta a Roma il 4 novembre. La partecipazione è stata elevata: su 489 aventi diritto hanno votato 425 lavoratori, pari all’86,9%. I sì sono stati 364, oltre l’85% dei voti espressi, contro 53 no, 3 schede bianche e 5 nulle.

Il risultato arriva dopo mesi di trattative e mobilitazioni sindacali. Per la fabbrica di Solaro l’accordo prevede una significativa riduzione degli esuberi, passati dai 217 inizialmente annunciati a 71, suddivisi tra 45 operai e 26 impiegati. Le uscite saranno esclusivamente volontarie e incentivate, con importi differenziati in base all’anzianità e alle condizioni dei lavoratori, fino a un massimo di 95mila euro.

L’intesa conferma inoltre gli investimenti per lo stabilimento solarese, nell’ambito del piano industriale che prevede oltre 100 milioni di euro per i siti italiani nel triennio 2027-2029. A livello nazionale gli esuberi sono stati ridotti dai 1.719 iniziali a 918, da gestire senza licenziamenti attraverso adesioni volontarie e ammortizzatori sociali. Il voto di Solaro è stato uno dei primi della consultazione avviata negli stabilimenti italiani del gruppo. Anche dagli altri siti sono arrivati risultati largamente favorevoli, un passaggio decisivo verso la piena operatività dell’accordo.

Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali, che considerano il risultato un segnale importante per la tutela dell’occupazione e della continuità produttiva.

Sull’esito delle consultazioni è intervenuto anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso:

«Il consenso dei nostri lavoratori è quel che più conta: conferma il valore dell’intesa raggiunta al Mimit e ci motiva nel continuare la nostra battaglia in sede europea. Insieme possiamo vincere anche quella».

11112026