Città

SARONNO – Una promessa di confronto con i cittadini fatta il 28 dicembre 2025, pochi giorni dopo l’adozione del progetto ex Isotta Fraschini, e una domanda che arriva quasi un anno dopo: che fine ha fatto quell’impegno? È da qui che Augusto Airoldi, ex sindaco ed esponente di Saronno Civica, ha aperto uno dei passaggi centrali della conferenza stampa di martedì 10 novembre, alla vigilia del consiglio comunale chiamato a votare le controdeduzioni alle osservazioni sul programma integrato di intervento.

Al centro della critica non c’è soltanto il contenuto del progetto, ma soprattutto il metodo seguito dall’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Saronno Civica chiede trasparenza, partecipazione e un confronto pubblico su una trasformazione urbanistica destinata a cambiare una parte importante della città.

Airoldi ha ricostruito la vicenda partendo dalle settimane che hanno preceduto e seguito l’adozione del piano. Il primo dicembre 2025 la proprietà aveva depositato le ultime integrazioni progettuali. Il 23 dicembre il consiglio comunale aveva adottato il programma integrato di intervento, dopo un percorso che aveva suscitato critiche per i tempi ristretti concessi all’esame della documentazione. Cinque giorni dopo, il 28 dicembre, era intervenuta Tu@Saronno, una delle liste della maggioranza, con un comunicato che conteneva un impegno preciso. “Ci prendiamo l’impegno che vengano costituiti degli ambiti di discussione in cui andare a definire le destinazioni d’uso degli spazi pubblici che il progetto prevede. Torneremo a parlarne dopo le feste”. È proprio questo passaggio, citato da Airoldi durante la conferenza stampa, a diventare il punto di partenza della contestazione politica. “Ora la domanda è quali feste, perché siamo alle feste del 2026, ma dalle feste del 2025 alle feste del 2026 c’è stato qualche confronto con la città, questo impegno che la maggioranza ha preso, che l’amministrazione ha preso per bocca di Tua Saronno è stato mantenuto? Direi di no, non c’è stato nessun incontro pubblico con la città”.

Secondo Airoldi, la mancanza di momenti pubblici di discussione rappresenta una delle principali criticità del percorso seguito dall’amministrazione. “Questo impegno della maggioranza, questo impegno della giunta deve ancora essere onorato”. L’ex sindaco ha ricordato che il 28 aprile si è concluso il periodo per la presentazione delle osservazioni. Da allora, sostiene, ci sarebbe stato il tempo per avviare un confronto con cittadini, associazioni e realtà economiche, anche tenendo conto dei limiti procedurali previsti dopo l’adozione del piano.

Per Saronno Civica, la riqualificazione dell’ex Isotta non può essere considerata soltanto una trattativa tra la proprietà privata e gli uffici comunali. Il programma integrato di intervento è uno strumento negoziale che, proprio per le dimensioni e le conseguenze della trasformazione, richiede un ruolo attivo dell’amministrazione nella tutela dell’interesse pubblico. “Abbiamo parlato di negoziazione, quindi di confronto tra l’operatore privato e l’amministrazione, ma tra l’operatore privato e la città, perché è un intervento che segna la città in maniera molto significativa per i prossimi anni”.

La critica al metodo si intreccia con le risposte predisposte dall’amministrazione alle osservazioni presentate durante l’iter. Secondo i numeri illustrati da Airoldi, le richieste sono state raggruppate in 25 insiemi: 16 non accolti, 7 accolti parzialmente e soltanto 2 accolti. L’ex sindaco ha contestato soprattutto la scelta di rinviare alcune questioni alla fase di progettazione esecutiva, quando il confronto sarà affidato principalmente alla proprietà e agli uffici tecnici. A suo giudizio, questo meccanismo rischia di ridurre ulteriormente le possibilità di partecipazione dei cittadini che hanno dedicato tempo allo studio del progetto e alla presentazione delle proprie proposte. “Questo è un peccato, perché sono arrivate delle osservazioni, in realtà direi che tutte le osservazioni arrivate sono molto costruttive, nessuno ha fatto osservazioni tali per cui ci si può leggere dentro la volontà di fermare il progetto, di boicottare il progetto, assolutamente no“.

Airoldi ha sottolineato come le richieste riguardino temi concreti: la natura e la gestione del parco, i parcheggi, la viabilità, i collegamenti con la stazione e il rapporto tra il nuovo insediamento e i quartieri esistenti. Questioni sulle quali, secondo Saronno Civica, un percorso pubblico di condivisione avrebbe potuto contribuire a migliorare il progetto.

È proprio la distanza tra l’impegno annunciato da Tu@Saronno e il percorso successivo a rappresentare, per Airoldi, il nodo politico della vicenda. “Per come siamo giunti alla fase delle controdeduzioni, in quel progetto la città non ha avuto voce in capitolo e questo è davvero un peccato più che un grosso problema, perché la città avrebbe potuto, visto anche le osservazioni che sono arrivate, confrontarsi per migliorare questo progetto e farlo diventare un progetto della città”.

Una critica che l’ex sindaco ha esteso al significato politico dell’azione della maggioranza, richiamando il ruolo del Partito Democratico e il rapporto tra partecipazione e interesse pubblico. “Non possiamo dire che l’interesse pubblico sia una prerogativa esclusiva del centro-sinistra, però non esiste centro-sinistra, non esiste sinistra, se non c’è la difesa dell’interesse pubblico”. Da qui la domanda rivolta direttamente alla sindaca: “Ma che amministrazione è quella della sindaca Pagani? È un’amministrazione di centro-sinistra? Non è una polemica, è una domanda politica”.

La richiesta: riaprire il confronto finché è possibile

Saronno Civica non chiede di fermare la riqualificazione dell’ex Isotta, ma di recuperare gli spazi di partecipazione che, secondo i suoi rappresentanti, sono mancati fino a oggi. L’obiettivo è fare in modo che il progetto non sia soltanto il risultato di un accordo urbanistico, ma diventi una trasformazione condivisa, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. La richiesta arriva alla vigilia del consiglio comunale dell’11 novembre, con eventuale prosecuzione il 12, chiamato a esprimersi sulle controdeduzioni.

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