Città

SARONNO – Il futuro dell’ex Isotta Fraschini torna al centro del dibattito politico cittadino. Questa sera, mercoledì 11 novembre, alle 20.30, il consiglio comunale si riunirà per affrontare uno dei passaggi più importanti del percorso di trasformazione dell’area dismessa. Una seduta interamente dedicata al progetto, con la prosecuzione già prevista per giovedì 12 novembre, sempre alle 20.30. L’appuntamento arriva dopo giorni di prese di posizione, richieste di chiarimenti e tensioni politiche che hanno coinvolto maggioranza e opposizioni.

All’ordine del giorno c’è un unico punto: il programma integrato di intervento in variante al Piano di governo del territorio per l’ambito ATUa 1, corrispondente all’ex Isotta Fraschini. I consiglieri saranno chiamati a esaminare le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni, un passaggio decisivo nell’iter urbanistico del progetto. La seduta si terrà nella sala consiliare Agostino Vanelli, in viale Santuario, e sarà aperta al pubblico.

La discussione si annuncia particolarmente impegnativa anche per le modalità di esame delle osservazioni. Il tema aveva già provocato un acceso confronto nella conferenza dei capigruppo del 28 ottobre, quando erano state illustrate le modalità organizzative delle due sedute. La proposta di raggruppare la discussione per macrotemi, con tempi contingentati per gli interventi e una votazione su ogni singola osservazione, aveva incontrato la contrarietà delle minoranze, preoccupate di non poter approfondire adeguatamente tutti i punti.

Nel frattempo, il 3 novembre, la commissione Urbanistica e Rigenerazione urbana ha esaminato le controdeduzioni predisposte dall’amministrazione. Le osservazioni sono state organizzate in 25 gruppi, sui quali si concentrerà ora il confronto consiliare.

A rendere ancora più acceso il clima politico è intervenuta, alla vigilia della seduta, Saronno Civica. Durante la conferenza stampa di martedì 10 novembre l’ex sindaco Augusto Airoldi ha contestato il metodo seguito dall’amministrazione Pagani, chiedendo conto degli impegni assunti dalla maggioranza sul coinvolgimento dei cittadini. Secondo i dati illustrati dall’ex primo cittadino, delle 25 osservazioni raggruppate 16 non sono state accolte, 7 sono state accolte parzialmente e soltanto 2 integralmente.

Accanto a lui Francesca Pozzoli, vicepresidente della commissione Urbanistica, ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze concrete della trasformazione: traffico, parcheggi, verde pubblico e collegamenti con il quartiere Matteotti. Questioni che, secondo Saronno Civica, avrebbero meritato un confronto più ampio con la città prima di arrivare al voto.

Questa sera il confronto passerà dunque dalle conferenze stampa e dalle commissioni all’aula consiliare.

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