Città

SARONNO – “Sono qui oggi, anche come vicepresidente della commissione Urbanistica Comunale, perché questa non è soltanto una pratica da approvare o respingere. Questa è una scelta che cambierà il volto di Saronno e il modo in cui vivremo la nostra città per i prossimi decenni. E allora facciamoci una domanda semplice. La Saronno che uscirà da questo progetto sarà davvero una città migliore per chi ci vive ogni giorno?”.

E’ da qui che è la partita la riflessione di Francesca Pozzoli, ex assessore ai Lavori pubblici in merito all’ex Isotta Fraschini.

Perché ai cittadini non interessa il numero delle tavole progettuali. Ai cittadini interessa sapere una cosa sola: vivranno meglio o vivranno peggio? Quando al mattino accompagnano i figli a scuola, quando vanno al lavoro, quando cercano parcheggio sotto casa, quando vogliono fare una passeggiata in un parco o semplicemente respirare un po’ di verde. Oggi molti cittadini hanno la sensazione che a queste domande non sia stata data una risposta convincente.

Prendiamo il traffico . Chi vive a Saronno sa benissimo cosa succede ogni mattina tra via Varese, via Milano e la zona della stazione. Le code non bisogna immaginarle: basta viverle. E allora è legittimo chiedersi cosa accadrà quando arriveranno centinaia di nuovi appartamenti, uffici, attività e servizi. Perché la qualità della vita non si misura sulla brochure di un progetto. Si misura nel tempo che una persona perde ogni giorno in coda, nello stress, nell’aria che respiriamo.

Poi c’è il tema dei parcheggi . Chi vive nei quartieri sa già oggi quanto sia difficile trovare posto in alcune zone. Per questo tante persone si chiedono quale sarà l’impatto reale sulla sosta e sui quartieri circostanti. Non sono paure astratte. Sono problemi concreti che le famiglie affrontano ogni giorno. E poi c’è una domanda ancora più importante.

Che città stiamo lasciando ai nostri figli?

Quando si parla di verde , per esempio, io credo che dobbiamo essere molto onesti con i cittadini. Un conto è avere un vero parco urbano. Un altro conto è avere dei giardini tra i palazzi. Per capire la differenza basta guardare interventi simili realizzati altrove, come Cascina Merlata, specialmente nella parte dove sono stati costruiti i grattacieli. Io personalmente, ogni volta che ci sono stata, ho avuto una sensazione precisa: non quella di essere in un grande parco pubblico della città, ma di attraversare spazi che appartengono soprattutto ai palazzi che li circondano. È una mia impressione, naturalmente, ma è esattamente quello che temo anche qui.

Noi non abbiamo bisogno soltanto di verde tra gli edifici. Abbiamo bisogno di un vero parco urbano. Noi abbiamo bisogno di un posto dove una mamma possa portare i bambini a giocare il pomeriggio, dove un pensionato possa passeggiare all’ombra d’estate, dove i ragazzi possano trovarsi senza dover consumare qualcosa in un locale.

Un posto che tutti sentano come proprio. Perché un parco non è bello quando lo si guarda nelle renderizzazioni. Un parco è bello quando è pieno di vita. C’è poi una questione che mi sta particolarmente a cuore: il rapporto con il quartiere Matteotti .

Oggi tanti cittadini del Matteotti si chiedono una cosa molto semplice: questa trasformazione ci avvicinerà al resto della città oppure ci farà sentire ancora più separati? È una domanda legittima. Perché una città non cresce quando costruisce quartieri uno accanto all’altro. Una città cresce quando quei quartieri parlano tra loro. E se realizziamo un intervento di queste dimensioni, ma non costruiamo collegamenti forti, accessibili e naturali con il quartiere e con il centro, il rischio è che nascano nuove barriere invece di abbattere quelle che esistono già.

Io avrei voluto vedere un progetto che cucisse insieme la città. Un progetto che permettesse a chi arriva dal Matteotti di attraversare quest’area sentendola propria, non sentendosi ospite in uno spazio pensato per altri.

Quindi, concludendo , noi come tanti cittadini abbiamo la sensazione che questa occasione potesse essere utilizzata per dare di più alla città: di più sul verde, sui collegamenti, sulle garanzie per chi vive già qui.

Perché, alla fine, la domanda che dobbiamo farci non è quante palazzine verranno costruite, ma piuttosto: Tra dieci anni, la vita dei saronnesi sarà migliore? Quando una famiglia uscirà di casa, troverà una città più vivibile o più congestionata? Quando un genitore porterà i figli a giocare, troverà un vero parco o semplicemente degli spazi tra i palazzi?

Quando una persona arriverà dal Matteotti, si sentirà parte della città o si sentirà ancora una volta ai margini? Perché una città non si misura dai metri cubi che costruisce, ma dalla qualità della vita che riesce a garantire alle persone, dal tempo che fa risparmiare, dall’aria che permette di respirare, dai luoghi che mette a disposizione delle famiglie, dal senso di appartenenza che riesce a creare. E oggi noi stiamo chiedendo una cosa molto semplice: che questa trasformazione faccia crescere Saronno, non soltanto il quartiere che sorgerà al suo interno.

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