Cogliate

COGLIATE – Il tribunale di Milano ha aperto la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale per Giochi Preziosi e altre sei società controllate. La decisione arriva dopo la proposta di acquisizione presentata dal gruppo cinese Superhisen. I creditori saranno chiamati a esprimersi nel gennaio 2027, mentre resta alta la preoccupazione dei sindacati per le prospettive occupazionali. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono un piano industriale dettagliato e garanzie sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Al centro delle preoccupazioni c’è soprattutto il futuro della rete commerciale, che l’azienda non considera più strategica. I sindacati evidenziano però la presenza nel gruppo di Capriccio, società che gestisce 16 punti vendita con circa 200 dipendenti.

La riorganizzazione sembra orientata a privilegiare il settore delle vendite all’ingrosso, che occupa tra 800 e 900 addetti, rispetto alla rete di negozi al dettaglio. Preoccupazione anche per la sede di Cogliate, dove numerosi dipendenti sono interessati dalla cassa integrazione.

Un nuovo confronto tra azienda e rappresentanti dei lavoratori è fissato per mercoledì 25 novembre a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In assenza di risposte concrete, i sindacati non escludono iniziative di mobilitazione.

11112026