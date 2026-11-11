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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 10 novembre, ci sono la condanna a 12 anni per Elena Pagani, accusata dell’omicidio del suocero, il tragico incidente sulla Varesina costato la vita a un motociclista di 56 anni e la segnalazione sulle condizioni di Palazzo Visconti a Saronno.

La Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Elena Pagani a 12 anni di reclusione per l’omicidio del suocero Romolo Baldo, 86 anni, ucciso a coltellate il 9 giugno 2025 nell’abitazione di Saronno. I giudici hanno riconosciuto la semi-infermità mentale dell’imputata, disponendo anche almeno tre anni in una casa di cura e custodia al termine della pena. La difesa ha annunciato appello.

Tragico incidente nella tarda mattinata di martedì 10 novembre lungo la statale Varesina, nel tratto di via Monte Grappa al confine tra Tradate e Venegono Inferiore. Un motociclista di 56 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un’automobile. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto salvarlo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche una donna di 47 anni e un uomo di 59. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti in entrambe le direzioni.

La consigliera comunale di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni ha riportato l’attenzione sulle condizioni dello storico edificio e sulla situazione di un uomo che, secondo la sua segnalazione, avrebbe trovato riparo per mesi al suo interno. Attraverso un intervento sui social e alcune fotografie, Ciceroni ha rivolto domande all’Amministrazione comunale sulla gestione delle fragilità sociali e sul futuro della struttura, chiedendo conto degli interventi di assistenza e delle prospettive di riqualificazione.

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