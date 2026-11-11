I più letti di ieri: condanna per l’omicidio del suocero, motociclista muore sulla Varesina e degrado a Palazzo Visconti
11 Novembre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 10 novembre, ci sono la condanna a 12 anni per Elena Pagani, accusata dell’omicidio del suocero, il tragico incidente sulla Varesina costato la vita a un motociclista di 56 anni e la segnalazione sulle condizioni di Palazzo Visconti a Saronno.
La Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Elena Pagani a 12 anni di reclusione per l’omicidio del suocero Romolo Baldo, 86 anni, ucciso a coltellate il 9 giugno 2025 nell’abitazione di Saronno. I giudici hanno riconosciuto la semi-infermità mentale dell’imputata, disponendo anche almeno tre anni in una casa di cura e custodia al termine della pena. La difesa ha annunciato appello.
Saronno, omicidio del suocero: Elena Pagani condannata a 12 anni di carcere
Tragico incidente nella tarda mattinata di martedì 10 novembre lungo la statale Varesina, nel tratto di via Monte Grappa al confine tra Tradate e Venegono Inferiore. Un motociclista di 56 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un’automobile. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto salvarlo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche una donna di 47 anni e un uomo di 59. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti in entrambe le direzioni.
Tradate, tragico incidente sulla Varesina: muore motociclista di 56 anni
La consigliera comunale di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni ha riportato l’attenzione sulle condizioni dello storico edificio e sulla situazione di un uomo che, secondo la sua segnalazione, avrebbe trovato riparo per mesi al suo interno. Attraverso un intervento sui social e alcune fotografie, Ciceroni ha rivolto domande all’Amministrazione comunale sulla gestione delle fragilità sociali e sul futuro della struttura, chiedendo conto degli interventi di assistenza e delle prospettive di riqualificazione.
Saronno, un uomo dorme da mesi nel degrado di Palazzo Visconti. Ciceroni: “E i servizi sociali?”
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