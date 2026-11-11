Cronaca

ORIGGIO – Mattinata di disagi sull’autostrada A8 Milano-Varese, dove un incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti in direzione Milano. I problemi si sono concentrati nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio Ovest. Alle 8.25 di oggi, mercoledì 11 novembre, Autostrade per l’Italia segnalava quattro chilometri di coda, con tempi di percorrenza stimati in quasi 40 minuti.

Per evitare il tratto interessato, agli automobilisti diretti verso Milano è stato consigliato di entrare in autostrada a Saronno, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per chi proveniva da Varese, invece, l’uscita suggerita era quella di Castellanza.

Rallentamenti sono stati segnalati anche agli svincoli di Castellanza, in entrambe le direzioni, a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né sulle eventuali persone coinvolte.

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(foto archivio)

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