Comasco

LOMAZZO – Un riconoscimento agli operatori intervenuti nel tragico incidente del 19 maggio 2025 sulla Pedemontana, quando un pullman con a bordo una scolaresca tamponò un camion all’interno della galleria di Lomazzo, causando la morte dell’insegnante Domenica Russo, 43 anni, e il ferimento di diversi passeggeri, tra cui alcuni bambini.

Sabato 7 novembre, a Palazzo Lombardia a Milano, nell’ambito della decima edizione della Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada, Regione Lombardia ha premiato gli uomini e le donne impegnati nelle operazioni di soccorso. Per quell’intervento sono stati riconosciuti i meriti di 14 vigili del fuoco, 17 operatori di Areu e due agenti della polizia stradale.

L’incidente aveva coinvolto una trentina di alunni della scuola primaria di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, che stavano rientrando da una gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate. La mobilitazione dei soccorsi aveva consentito di assistere i piccoli passeggeri, prestare le prime cure ai feriti e mettere in sicurezza l’area.

Durante la cerimonia sono stati assegnati complessivamente oltre 170 riconoscimenti a rappresentanti delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale sanitario e volontari. Alla provincia di Como sono state dedicate anche 20 menzioni speciali.

(foto Regione Lombardia)

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