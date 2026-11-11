Lions Club e centro anziani insieme per l’inclusione digitale: a Gerenzano si presenta “Ti Facilito”
11 Novembre 2026
GERENZANO – Abbattere le barriere digitali e accompagnare la cittadinanza nell’utilizzo dei servizi di pubblica utilità online: con questo obiettivo nasce l’iniziativa “Ti Facilito“, che verrà presentata ufficialmente giovedì 19 novembre alle 17 nella sede del centro anziani di via Carlo Berra 34 a Gerenzano.
L’evento è promosso dal Lions Club Gerenzano – Basso Varesotto (insieme al Lions Club Gerenzano in Ministerio Salutis) e dal centro anziani cittadino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Gerenzano.
L’incontro intende offrire risposte concrete a chi riscontra difficoltà nell’accesso ai canali digitali della pubblica amministrazione, mettendo a disposizione strumenti, conoscenze e competenze pratiche per muoversi con autonomia ed efficacia tra portali web e servizi online.
All’appuntamento prenderà parte anche la consigliera regionale di regione Lombardia, Romana Dell’Erba, a testimonianza dell’importanza istituzionale di un percorso volto all’inclusione digitale e al supporto delle fasce di popolazione più vulnerabili di fronte alle innovazioni tecnologiche. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.
(foto d’archivio)
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