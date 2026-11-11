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SARONNO – Mercoledì 11 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con parziali schiarite attese nella seconda parte della giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature resteranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3.031 metri. Non sono presenti allerte meteo.

I venti saranno deboli e soffieranno da Ovest al mattino, per poi ruotare da Sudovest nel pomeriggio. La giornata sarà quindi caratterizzata da una prevalenza di nuvole, ma senza fenomeni di rilievo sul territorio comunale.

In Lombardia le infiltrazioni umide porteranno cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, senza fenomeni significativi nella maggior parte dei settori. Sulle basse pianure occidentali, sulle zone pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali prevarrà il tempo grigio, ma senza piogge. Sulle basse pianure orientali sono attese deboli precipitazioni, in esaurimento dalla sera. Nuvole anche su Orobie e Alpi Retiche, dove le schiarite arriveranno in serata. Sulle Prealpi orientali, invece, le deboli piogge sono previste dal pomeriggio. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-occidentali, con zero termico intorno ai 2.850 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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