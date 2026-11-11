Cronaca

SARONNO – Bambini fatti uscire dalle scuole, vigili del fuoco e carabinieri impegnati nei controlli. Mattinata di allarme oggi, mercoledì 11 novembre, a Saronno, dove intorno alle 10 è scattata un’emergenza per una presunta bomba all’interno degli istituti scolastici. Una situazione che ha coinvolto contemporaneamente una ventina di scuole in provincia di Varese.

A Saronno gli alunni sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici mentre sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per effettuare le verifiche. Tra le zone interessate anche quella del Santuario, dove i vigili del fuoco sono arrivati per i controlli nella scuola che si trova proprio di fronte al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

L’allarme è partito da una mail minatoria arrivata sui computer degli uffici scolastici dei diversi istituti. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il messaggio segnalava la presunta presenza di “una bomba nascosta in un sacchetto” all’interno di ogni scuola. Il testo conteneva anche minacce esplicite contro studenti e personale scolastico, con riferimenti all’intenzione di “uccidere tutti” e di aggredire con un coltello eventuali sopravvissuti all’esplosione.

La segnalazione ha fatto scattare le procedure di sicurezza in una ventina di istituti della provincia di Varese, tra scuole primarie, medie e superiori. Le evacuazioni hanno interessato diversi comuni, tra cui Varese, Saronno, Busto Arsizio e Gallarate. Gli studenti sono stati allontanati dagli edifici e affidati ai familiari.

Sul territorio sono impegnati Polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e artificieri, chiamati a coordinare le evacuazioni e a effettuare i controlli e le operazioni di bonifica nei plessi scolastici coinvolti.

Gli inquirenti stanno verificando l’attendibilità delle minacce. Tra le ipotesi al vaglio, secondo quanto riportato dall’Ansa, c’è quella di un’azione intimidatoria organizzata da hacker anonimi con l’obiettivo di seminare il panico. La possibilità che siano stati effettivamente collocati ordigni nelle scuole viene al momento considerata remota, ma tutte le segnalazioni vengono comunque sottoposte ad accertamenti.

(foto: si ringrazia il nostro lettore Simone)

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