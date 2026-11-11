Città

SARONNO – Dopo gli allarmi bomba che oggi, mercoledì 11 novembre, hanno portato all’evacuazione precauzionale di diverse scuole di Saronno e del Varesotto, la sindaca Ilaria Pagani (foto) e l’assessora alla Cultura e alle Politiche educative Maria Cornelia Proserpio intervengono con un messaggio congiunto. Le due amministratrici esprimono vicinanza alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, ringraziano le forze dell’ordine e quanti hanno gestito l’emergenza e invitano a evitare la diffusione di notizie non verificate.

Il Comune conferma inoltre di essere in contatto con le autorità competenti per coordinare le decisioni in vista della giornata di domani.

Di seguito il messaggio integrale.

Care cittadine e cari cittadini,

l’allarme bomba che ha interessato le scuole della nostra città ha suscitato comprensibile preoccupazione nelle famiglie, negli studenti e in tutto il personale scolastico. Come Sindaca e Assessore alle Politiche Educative desideriamo esprimere la nostra vicinanza a chi ha vissuto momenti di paura e incertezza.

La sicurezza delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e di tutte le persone che lavorano nelle scuole è la nostra priorità. Una segnalazione di questo tipo richiede la massima attenzione: è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità competenti e delle direzioni scolastiche, rispettando i tempi necessari alle verifiche.

Rivolgiamo un ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutte le persone impegnate nella gestione dell’emergenza. Grazie ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale per l’attenzione rivolta agli studenti.

Invitiamo tutti a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune e degli istituti scolastici, evitando di diffondere notizie non verificate che possano alimentare ulteriore apprensione.

Come Amministrazione comunale siamo in contatto diretto con le autorità competenti, con l’intento di capire al meglio come comportarci in maniera coordinata fin dalla giornata di domani.

La sindaca, Ilaria Pagani

L’assessore alla Cultura e alle Politiche Educative, Maria Cornelia Proserpio

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