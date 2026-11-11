Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione Saronno, a firma del segretario cittadino Francesco Ricca, dedicata alle decisioni assunte dal consiglio comunale del 29 ottobre. Al centro dell’intervento il futuro di Saronno Servizi e dell’Istituzione Zerbi, le nuove risorse per le politiche sociali, il sostegno psicologico nelle scuole e l’istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’ultimo Consiglio comunale ha rappresentato un passaggio importante per l’attività amministrativa cittadina. In una sola seduta si sono concentrati alcuni temi centrali per Saronno: la necessità di un riordino di tutte le società e istituzioni partecipate, il rafforzamento delle politiche sociali, l’attenzione al disagio giovanile e nuovi strumenti a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

Azione Saronno apprezza la direzione intrapresa da sindaca, Giunta e maggioranza su questi fronti, in continuità e coerenza con temi e proposte da anni portati avanti dal gruppo cittadino.

Grande attenzione merita il percorso avviato su Saronno Servizi e Istituzione Zerbi. I risultati del bilancio consolidato e le analisi fatte confermano situazioni che richiedono importanti interventi di riordino e risanamento. Allo stesso tempo, è necessario valorizzare sempre più i servizi offerti dalle due realtà e le professionalità che vi operano.

Le variazioni approvate dal Consiglio mostrano già alcuni primi segnali di questo percorso. Tra questi, lo stanziamento di 61.000 euro della Variazione n. 10 per la gestione amministrativa dei servizi cimiteriali e le ulteriori risorse destinate ai nidi gestiti dalla Zerbi. Si tratta di interventi puntuali all’interno di un processo più ampio di sistemazione gestionale e contabile. Una parte più significativa di questo lavoro troverà espressione nei prossimi mesi, grazie al grande impegno dei due presidenti Francescut e Ricciardi, dei due cda, degli uffici comunali e dei dipendenti, con l’obiettivo di consolidare le due realtà e valorizzarne servizi, competenze e professionalità.

Sul versante sociale, la Variazione n. 11, secondo quanto illustrato dall’assessore Matteo Fabris, incrementa di oltre 450.000 euro netti le risorse destinate a politiche sociali e famiglia, con interventi rivolti a minori, persone con disabilità, anziani, situazioni di esclusione sociale.

Un elemento particolarmente rilevante è l’avvio del nuovo servizio integrato di psicologia scolastica. Ai 46.900 euro stanziati con la Variazione n. 11 si aggiungeranno quasi altrettante risorse attraverso il riordino dei finanziamenti già destinati ad alcune scuole per progetti analoghi, ma con un numero inferiore di ore. L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi e costruire un servizio più organico.

L’attenzione al disagio giovanile, il rapporto tra scuola, famiglie, professionisti e servizi e il rafforzamento delle politiche educative sono temi sui quali Azione Saronno lavora da diversi anni.

Nella stessa direzione va l’approvazione del regolamento del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ambito saronnese. Azione aveva presentato pubblicamente a Saronno una proposta su questo tema già nel 2023. L’introduzione di questo strumento rappresenta quindi uno sviluppo particolarmente apprezzato, nel pieno riconoscimento del lavoro svolto dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale.

“Il Consiglio dello scorso 29 ottobre ha dato segnali incoraggianti: si affrontano apertamente le ereditate criticità di Saronno Servizi e Zerbi; si investe sulle persone, a partire dai giovani e dalle situazioni di fragilità; si dà il via libera alla figura del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Riconosciamo in questa impostazione molti dei temi su cui Azione ha lavorato in questi anni. Ora sarà importante dare continuità a questo percorso e tradurlo in servizi sempre più efficaci per i cittadini”, dichiara Francesco Ricca, segretario di Azione Saronno.

Per Azione Saronno, ai segnali positivi dovrà ora seguire un lavoro concreto nell’attuazione delle misure e nell’affrontare le molte questioni ancora aperte per la città.

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