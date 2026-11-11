SARONNO – Quarant’anni di accoglienza, sostegno alle mamme e ai bambini e percorsi per aiutare le famiglie più fragili a costruire il proprio futuro. La Fondazione Maria Lattuada, conosciuta in passato come “Casa di pronta accoglienza”, celebra un anniversario importante e sceglie di farlo con una serata all’insegna della comicità e della solidarietà. Protagonista sarà Davide Spadolà, comico arrivato sul palco di Zelig su Italia 1, che venerdì 13 novembre alle 21 si esibirà al Cinema Teatro Prealpi di Saronno.

L’appuntamento sarà un’occasione per festeggiare insieme alle tante persone che, nel corso degli anni, hanno sostenuto la Fondazione e contribuito alla crescita delle sue attività. La serata si aprirà con un breve video dedicato alla storia e al lavoro della realtà saronnese, seguito dallo spettacolo di Spadolà.

Il comico porterà sul palco i suoi monologhi, caratterizzati da un continuo dialogo con gli spettatori e da una buona dose di improvvisazione. Al centro della sua comicità ci sono le relazioni, la famiglia e la paternità, raccontate attraverso situazioni quotidiane e punti di vista capaci di ribaltare le abitudini e le convinzioni più comuni. Il pubblico diventa così parte integrante dello spettacolo, contribuendo a rendere ogni esibizione diversa dalle altre.

Dietro la festa c’è una storia iniziata nel 1986. Da allora la Fondazione Maria Lattuada offre servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per nuclei mamma-bambino, affiancando le famiglie in situazioni di fragilità. L’obiettivo è sostenere la genitorialità, accompagnare mamme e bambini verso una maggiore autonomia e favorire il reinserimento sociale.

La serata sarà anche un modo concreto per sostenere questa attività: l’intero incasso dello spettacolo sarà devoluto alla Fondazione Maria Lattuada.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 21 al Cinema Teatro Prealpi di Saronno. Il biglietto costa 15 euro. Una serata aperta a chi desidera trascorrere qualche ora in allegria e, allo stesso tempo, contribuire al lavoro di una realtà che da quarant’anni si occupa di accoglienza e sostegno alle famiglie del territorio.