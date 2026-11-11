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SARONNO – Una giornata dedicata all’innovazione tecnologica e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale per gli studenti dell’Itcs Gino Zappa di via Grandi. Nei giorni scorsi la classe 4ª ARI dell’istituto saronnese ha partecipato a Next Gen AI, iniziativa formativa ospitata a Villa Erba di Cernobbio, in provincia di Como. L’appuntamento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del campus itinerante Scuola Futura, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di approfondire le potenzialità dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel mondo della scuola e nella società contemporanea.

Durante la giornata gli studenti hanno preso parte ad attività formative, esperienze immersive e percorsi interattivi, confrontandosi con le nuove tecnologie e con gli strumenti che stanno trasformando numerosi ambiti della vita quotidiana e professionale. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per avvicinare i giovani a un settore in continua evoluzione, favorendo una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e del suo crescente ruolo nei processi di apprendimento.

Per l’istituto Zappa di Saronno, la partecipazione a Next Gen AI si inserisce nel percorso di apertura della scuola verso l’innovazione e le competenze digitali, sempre più importanti nella formazione degli studenti e nel loro futuro ingresso nel mondo del lavoro.

11112026