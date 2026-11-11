Città

SARONNO – Un momento di raccoglimento e condivisione per rinnovare l’impegno a favore delle persone in difficoltà. Domenica 8 novembre, durante la messa delle 10 nella chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha conferito il mandato a diversi volontari della Caritas cittadina.

La cerimonia si è svolta in occasione della Giornata diocesana Caritas, appuntamento che coinvolge le comunità parrocchiali della Diocesi di Milano e richiama l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso i più fragili. I volontari si sono raccolti davanti all’altare per ricevere il mandato, un gesto simbolico che rappresenta l’affidamento da parte della comunità cristiana del servizio di carità.

Un’occasione anche per ricordare il lavoro quotidiano della Caritas, impegnata nell’ascolto e nell’accompagnamento delle persone e delle famiglie che attraversano momenti di difficoltà. La celebrazione ha così valorizzato il ruolo dei volontari e il loro contributo alla vita della comunità saronnese.

(per le foto si ringraiza il nostro lettore Gianni)

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