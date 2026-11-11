Politica

SARONNO – A 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino, l‘ex parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, esponente di Forza Italia, richiama l’attenzione sull’importanza della libertà, della democrazia e dell’unità europea. Lo ha fatto con un intervento pubblicato sui propri canali social in occasione dell’anniversario del 9 novembre 1989, data che segnò una svolta nella storia europea.

«37 anni fa cadeva il Muro di Berlino. Cadeva un simbolo di oppressione e con lui il sogno di milioni di persone di vivere in libertà diventava realtà», ricorda Librandi, sottolineando il valore storico e simbolico di quell’avvenimento. L’ex deputato invita a non considerare le conquiste democratiche come definitivamente acquisite, soprattutto alla luce delle tensioni che attraversano oggi lo scenario internazionale.

«La libertà non è mai scontata: va difesa ogni giorno, con la democrazia, lo Stato di diritto e un’Europa unita, forte e sicura dei propri valori», afferma. Nel suo messaggio Librandi collega il ricordo della caduta del Muro alle sfide del presente, richiamando la necessità di contrastare ogni forma di intolleranza e autoritarismo. «Oggi più che mai, dopo Berlino, dobbiamo continuare ad abbattere i muri dell’intolleranza, dell’autoritarismo e della violenza», conclude l’esponente di Forza Italia, rilanciando l’auspicio di «un’Europa dei popoli liberi».

11112026