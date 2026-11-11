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SARONNO – Prime prove tecniche per il videomapping natalizio in piazza Libertà. Nella serata di martedì 10 novembre la facciata della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo si è illuminata con proiezioni artistiche dedicate alla storia di Saronno, offrendo un’anticipazione delle iniziative previste in vista delle festività.

Le immagini luminose, comparse sulla facciata della chiesa, hanno attirato l’attenzione di chi si trovava nel centro storico, regalando un primo assaggio dell’atmosfera natalizia che accompagnerà la città nelle prossime settimane. Non si tratta di una novità assoluta per Saronno: anche negli anni passati erano state proposte proiezioni artistiche sulla facciata della prepositurale, iniziative che avevano riscosso grande apprezzamento da parte dei cittadini e dei visitatori.

Il videomapping è una tecnica che consente di proiettare immagini e animazioni sulle superfici degli edifici, adattandole alle loro caratteristiche architettoniche. La facciata della chiesa di piazza Libertà diventa così uno schermo sul quale prendono vita luci, colori e riferimenti alla storia cittadina. Quelle di martedì sera erano soltanto prove tecniche, in preparazione delle festività natalizie, ma hanno già permesso di intravedere quello che sarà uno degli elementi di richiamo del centro cittadino durante il periodo delle feste.

11112026