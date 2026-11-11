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SARONNO – Continua l’odissea delle scale mobili alla stazione ferroviaria di Saronno centro. Dopo mesi di attesa, proteste e rinvii, arriva un nuovo slittamento per la riattivazione dell’impianto che conduce ai binari 4 e 5, fermo ormai da gennaio 2025. La ripresa del servizio, prevista per la fine di ottobre 2026, è stata nuovamente posticipata: la nuova scadenza indicata è il 31 dicembre.

A segnalare l’ennesimo ritardo è il Comitato viaggiatori del Nodo di Saronno, attraverso il portavoce Andrea Mazzucotelli, che evidenzia il malcontento dei tanti pendolari che ogni giorno utilizzano lo scalo ferroviario. Un problema che si trascina ormai da quasi due anni, senza che sia stata ancora trovata una soluzione definitiva.

La acala mobile diretta al binario 6, utilizzato anche dal Malpensa Express ha finalmente ripreso a funzionare dopo un lungo periodo di inattività. Resta invece irrisolto il problema dell’accesso ai binari 4 e 5, con disagi soprattutto per anziani, persone con difficoltà motorie e viaggiatori con bagagli pesanti, costretti a utilizzare le scale tradizionali o a cercare percorsi alternativi.

Sullo sfondo rimane il progetto da 45 milioni di euro finanziato da Regione Lombardia per la riqualificazione dell’area ferroviaria. Un intervento importante, ma dai tempi non brevi, mentre i pendolari chiedono soluzioni immediate ai problemi quotidiani della stazione.

11112026