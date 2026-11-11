Città

SARONNO – Cambia la viabilità in via Larga, una delle strade di collegamento tra Saronno e Rovello Porro. Fino a venerdì 20 novembre gli automobilisti dovranno fare i conti con un senso unico temporaneo, l’obbligo di svolta in via Trieste e un divieto di sosta con rimozione forzata. Le modifiche sono già entrate in vigore lunedì 9 novembre e saranno applicate ogni giorno dalle 10 alle 17. A rendere necessarie le limitazioni un cantiere in corso all’altezza del civico 21 di via Larga.

Nel tratto di via Larga compreso tra l’intersezione con via Pozzo e quella con via Trieste è istituito il senso unico di marcia in direzione Rovello Porro. Chi viaggia verso il centro di Saronno, arrivato all’incrocio con via Trieste, deve obbligatoriamente svoltare in quest’ultima. Sono previste alcune eccezioni: potranno proseguire i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano e i residenti nel tratto interessato dal senso unico, fino all’area di cantiere.

Le disposizioni resteranno valide fino al 20 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 17. Al di fuori di questi orari l’ordinanza non prevede l’applicazione delle modifiche temporanee.

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