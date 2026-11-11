Sport al Centro, un ringraziamento a Regione Lombardia per aver finanziato l’iniziativa del Comune di Saronno
11 Novembre 2026
SARONNO – Un importante riconoscimento per l’edizione di quest’anno di Sport al Centro, la manifestazione che lo scorso 6 settembre ha trasformato il centro storico di Saronno in una grande palestra a cielo aperto. Regione Lombardia ha infatti comunicato al Comune l’ammissione al finanziamento del progetto nell’ambito del bando “Giornate dello Sport 2026”, confermando il proprio sostegno all’iniziativa.
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