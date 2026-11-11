Città

SARONNO – Un importante riconoscimento per l’edizione di quest’anno di Sport al Centro, la manifestazione che lo scorso 6 settembre ha trasformato il centro storico di Saronno in una grande palestra a cielo aperto. Regione Lombardia ha infatti comunicato al Comune l’ammissione al finanziamento del progetto nell’ambito del bando “Giornate dello Sport 2026”, confermando il proprio sostegno all’iniziativa.

Giunta alla sesta edizione con l’attuale denominazione, Sport al Centro raccoglie un’eredità che risale al 1997, quando la manifestazione era conosciuta come Festa dello Sport. Sono state 34 le realtà sportive che hanno aderito all’edizione 2026, animando piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro con stand, dimostrazioni e campi prova. Un’offerta che ha spaziato dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, fino ad atletica, ciclismo, tennis, scherma, pattinaggio, arti marziali, danza, baseball e softball.

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, che hanno potuto sperimentare gratuitamente numerose discipline. Tra le proposte anche la parete mobile di arrampicata del Cai Saronno e il tradizionale “Passaportino dello Sport”, attraverso il quale i più giovani hanno potuto raccogliere le esperienze delle diverse attività.

La giornata, che ha richiamato centinaia di cittadini, si è conclusa con il riconoscimento agli atleti saronnesi distintisi a livello nazionale e internazionale e con la consegna dei gagliardetti alle società partecipanti.

“Il sostegno di Regione Lombardia rappresenta un riconoscimento al valore di un progetto che va oltre la pratica sportiva, promuovendo partecipazione, inclusione e aggregazione, soprattutto tra le nuove generazioni – così l’Amministrazione comunale, mentre rivolge un sentito ringraziamento a tutte le 34 realtà sportive coinvolte, agli istruttori, ai dirigenti e ai volontari che, con il proprio impegno, hanno reso possibile la manifestazione – Sport al Centro conferma così l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni, una rete capace di offrire opportunità di incontro e crescita, valorizzando lo sport non soltanto come attività fisica, ma come esperienza educativa e sociale per l’intera comunità”.

(foto archivio)

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