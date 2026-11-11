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TRADATE – Un gruppo di cittadini si mobilita per proteggere gli alberi di Tradate, Abbiate e Ceppine. Nasce il “Comitato Spontaneo di Tutela degli Alberi di Tradate, Abbiate e Ceppine”, un’iniziativa aperta a tutti, gratuita e senza appartenenze politiche, che punta a coinvolgere la comunità nella salvaguardia del patrimonio verde cittadino.

Alla base del progetto c’è la crescente preoccupazione per la perdita di alberi sul territorio, causata da eventi meteorologici estremi, malattie delle piante e interventi di abbattimento. Da qui la volontà di alcuni residenti di organizzarsi per monitorare la situazione e collaborare con l’Amministrazione comunale e gli enti che si occupano della gestione del verde pubblico.

L’obiettivo non è soltanto segnalare i problemi, ma contribuire a trovare soluzioni concrete. Il comitato intende monitorare lo stato di salute degli alberi pubblici e di pregio, promuovere interventi di cura e sostituzione delle piante, sostenere nuove piantumazioni e favorire il confronto tra cittadini, tecnici e istituzioni.

Un altro aspetto importante sarà la sensibilizzazione della comunità sul valore degli alberi, non soltanto per il paesaggio, ma anche per il loro contributo all’ambiente e al clima urbano.

L’adesione è completamente gratuita e non richiede l’iscrizione ad associazioni o l’appartenenza a gruppi politici. Possono partecipare sia i residenti sia le persone che hanno a cuore il territorio. I promotori stanno raccogliendo le prime adesioni e invitano chiunque sia interessato a proporre idee e partecipare alle riunioni pubbliche che saranno organizzate prossimamente. Le date degli incontri non sono ancora state comunicate.

Per informazioni e adesioni:

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