Saronnese

UBOLDO – Un incontro con il sindaco per affrontare le difficoltà provocate dalla nuova viabilità sulla Saronnese. È quanto chiedono i commercianti della zona di via IV Novembre, dove i cordoli realizzati in corrispondenza del nuovo supermercato stanno alimentando proteste e preoccupazioni. Al centro delle contestazioni ci sono le conseguenze sulle attività economiche, con negozianti che denunciano un forte calo della clientela e percorsi diventati più lunghi e complicati per raggiungere gli esercizi commerciali.

Il problema riguarda soprattutto chi arriva dal centro di Uboldo. Con il nuovo assetto stradale, chi esce dal parcheggio del centro commerciale non può più svoltare direttamente verso Saronno. Per tornare in quella direzione deve proseguire verso Rescaldina, raggiungere la prima rotatoria per invertire il senso di marcia.

Una modifica che, secondo i commercianti, sta scoraggiando i clienti, soprattutto quelli che si fermavano nei negozi lungo la Saronnese durante i loro spostamenti quotidiani.

Tra le attività che denunciano le maggiori difficoltà ci sono il ristorante-pizzeria Karalis, che segnala di aver perso quasi completamente la clientela legata all’asporto, e il supermercato Dipù, dove viene riferita una riduzione di almeno la metà dei clienti. Anche il negozio cinese della zona registra difficoltà. Le preoccupazioni riguardano inoltre le prospettive occupazionali.

I titolari delle attività contestano soprattutto la scelta di realizzare una viabilità che, a loro giudizio, penalizza negozi presenti da anni sul territorio. Da qui la richiesta di un confronto con il sindaco Luigi Clerici per individuare soluzioni che consentano di recuperare un accesso più semplice alle attività commerciali.

Alle proteste dei commercianti si aggiunge la presa di posizione di Uboldo Civica, che nei giorni scorsi ha contestato all’Amministrazione comunale la gestione dell’apertura del nuovo supermercato, avvenuta con la rotatoria tra via IV Novembre e via Legnano ancora incompleta.

Il gruppo di opposizione aveva presentato un’interrogazione scritta per chiedere chiarimenti sui lavori e sulle condizioni della viabilità. Il primo cittadino ha spiegato che i ritardi dipendono da interventi non ancora conclusi da parte di Snam Rete Gas ed E-Distribuzione. In particolare, mancano il completamento della posa di una tubazione ad alta pressione e alcune opere necessarie per il collegamento alla nuova cabina elettrica. Questi lavori impediscono di ultimare la rotatoria. Clerici ha inoltre precisato che gli uffici comunali hanno valutato e autorizzato una sistemazione provvisoria della viabilità, con barriere, spartitraffico, segnaletica temporanea e limiti di velocità per garantire la sicurezza della circolazione e consentire l’accesso al supermercato.

Le spiegazioni non hanno convinto Uboldo Civica, che ritiene ancora senza risposta il punto centrale della propria interrogazione: perché consentire l’apertura del supermercato prima del completamento della rotatoria? Il gruppo ricorda che la convenzione prevedeva la realizzazione dell’opera stradale prima dell’avvio dell’attività commerciale e che lo stesso sindaco aveva indicato questa successione come necessaria.

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