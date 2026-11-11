Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Due auto si sono scontrate frontalmente in via Alcide De Gasperi, a Venegono Superiore. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 10 novembre, poco dopo le 12.30. Coinvolti una donna di 39 anni e un uomo di 44. Un ferito è stato trasferito all’ospedale in codice giallo.

L’allarme è scattato alle 12.38. La centrale operativa Soreu Laghi ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa e un’automedica per prestare assistenza alle persone coinvolte. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della compagnia di Saronno. Il personale sanitario ha valutato le condizioni delle persone coinvolte e prestato le prime cure. Una di loro è stata accompagnata all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivata alle 13.41 in codice giallo. L’intervento dell’automedica si è invece concluso sul posto.

Ad effettuare i rilievi i militari che si occuperanno anche di chiarire la dinamica dello scontro e che cosa abbia provocato l’impatto frontale tra i due veicoli.

(foto archivio)

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