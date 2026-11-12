Città

SARONNO – Fondata con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto per l’accoglienza, la solidarietà e la promozione culturale sul territorio, la struttura “Casa di Marta” celebra nel 2026 i suoi primi dieci anni di attività a Saronno. Per festeggiare questo importante traguardo insieme alla comunità, l’associazione propone per il mese di novembre la rassegna “Oltre la soglia, accade l’incontro“, un ricco calendario di iniziative pensato per aprire le porte della struttura alla città.

Il primo appuntamento del decennale si terrà sabato 14 novembre alle 18 negli spazi di Casa di Marta con l’inaugurazione ufficiale della mostra d’arte intitolata “Oltre la soglia“. L’esposizione raccoglie le opere di tre rinomati artisti, Fabrizio Vendramin, Carlo Colombo e Amelio Meini — che attraverso i loro linguaggi espressivi esplorano i temi dell’incontro, del varco e dell’apertura verso l’altro.

La mostra sarà ad ingresso libero e rimarrà allestita negli spazi della struttura, accessibile a cittadini e visitatori, fino al 21 novembre.

(foto d’archivio)

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