Groane

CESANO MADERNO – Una cerimonia partecipata ha accompagnato domenica 8 novembre il ritorno del Crocifisso alla rotonda tra via Friuli e la salita al Biulè, nel quartiere Villaggio Snia. Il simbolo religioso, presente in quel luogo da circa cinquant’anni e danneggiato da un incendio, è stato ricostruito e ricollocato nella sua posizione originaria grazie alla mobilitazione della comunità locale.

L’iniziativa ha riunito numerosi cittadini, non soltanto del Villaggio Snia, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle diverse comunità religiose del quartiere. Un momento di raccoglimento e condivisione che ha segnato il recupero di un punto di riferimento legato alla storia e alle tradizioni della città.

La ricostruzione del Crocifisso è stata resa possibile da una raccolta fondi spontanea, sostenuta da molti cittadini, e dalla collaborazione della Comunità pastorale Pentecoste, delle imprese del territorio e di Confartigianato. Importante anche il contributo volontario di artisti e artigiani, che hanno messo a disposizione le proprie competenze per realizzare la nuova opera. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gianpiero Bocca, le autorità civili, militari e religiose, il parroco della Comunità pastorale Pentecoste don Roberto Soffientini, don Aurelio Redaelli e don Fabio Viscardi della Comunità pastorale Santissima Trinità. Presenti anche i rappresentanti religiosi delle comunità straniere del quartiere.

Nel suo intervento il sindaco Bocca ha evidenziato il valore della collaborazione che ha permesso di restituire il Crocifisso alla città, sottolineando come la partecipazione di persone e realtà diverse abbia rappresentato un esempio concreto di solidarietà e rispetto reciproco. Il ritorno del Crocifisso restituisce così al Villaggio Snia un simbolo di devozione e memoria collettiva, ma anche un luogo di incontro e raccoglimento per la comunità cesanese.

12112026