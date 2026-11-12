Città

SARONNO – “Voi non la volete discutere ed è diverso. Vi dovete assumere la responsabilità davanti ai cittadini del fatto che voi questa cosa non la volete discutere”. È uno dei passaggi più duri del confronto sull’ex Isotta Fraschini, pronunciato dal presidente del consiglio comunale Francesco Licata durante la seduta di mercoledì 11 novembre. Un’accusa diretta all’opposizione, arrivata nel pieno dello scontro sulle questioni pregiudiziali e sospensive sollevate dal consigliere Lorenzo Azzi. E non è rimasta isolata. Dalla sindaca Ilaria Pagani ai consiglieri di maggioranza, nel corso della serata si sono susseguiti interventi che hanno contestato alla minoranza di concentrarsi sugli aspetti procedurali, rallentare il percorso e, soprattutto, non indicare un’alternativa concreta per il futuro dell’ex area industriale.

Il primo affondo è arrivato proprio da Licata, durante il lungo confronto sulle modalità di discussione della delibera. Il presidente ha invitato i consiglieri a superare le contestazioni procedurali per affrontare il contenuto del progetto. “Discutete nel merito perché i cittadini che sono qui a sentire la riunione di questa sera e le persone che ci sentono a casa vogliono sapere se voi su questa cosa siete d’accordo o no”. Poi, rivolgendosi direttamente ad Azzi, ha rincarato la dose: “Lei non vuole discutere. Lei non vuole discutere e si deve assumere la responsabilità, e lo ripeto, davanti ai cittadini del fatto che voi questa cosa non la volete discutere”.

Un’impostazione ripresa sul piano politico dalla sindaca Ilaria Pagani, che nel suo intervento di apertura ha rivendicato la scelta dell’amministrazione di portare avanti la trasformazione dell’ex Isotta, chiedendo alle opposizioni di andare oltre le critiche. “Amministrare una città non significa commentare le decisioni degli altri, significa assumersi la responsabilità di prenderle queste decisioni e questa amministrazione quella responsabilità se la sta assumendo”. La sindaca ha riconosciuto il diritto della minoranza di controllare e contestare le scelte della giunta, ma ha posto una domanda precisa: “Qual è l’alternativa? Qual è la proposta concreta per il futuro dell’ex Isotta Fraschini che viene proposta in quest’aula?”. E ha aggiunto: “Dire che qualcosa non va è relativamente semplice. Molto più difficile è assumersi la responsabilità di indicare una strada e spiegare come percorrerla”.

Se Pagani ha insistito sulla responsabilità politica, Massimiliano D’Urso di Tu@Saronno ha parlato apertamente di ostruzionismo. Prendendo la parola dopo la prima parte della seduta, ha definito la discussione iniziale “veramente molto pesante, molto ostruzionistica”, precisando che si trattava della sua valutazione personale. Secondo D’Urso, l’insistenza sulle questioni di dettaglio avrebbe sottratto spazio al confronto sull’interesse pubblico dell’intervento. “Questo lo dico anche un po’ a tutti quelli che hanno messo pregiudiziali prima di cominciare a parlare dell’interesse pubblico e quindi mi viene da pensare che forse non vogliono parlare di questo interesse pubblico”. Ancora più esplicita la conclusione: “Dall’opposizione sono arrivati solo tanti distinguo, tanti no, qualche puntino messo sulle i, diversi cavilli fatti comparire dal cappello… ma non abbiamo sentito nel merito nessuna reale proposta alternativa”.

La critica ai continui passaggi procedurali è stata condivisa anche da Cecilia Cavaterra del Partito Democratico, che ha richiamato la necessità di completare il percorso urbanistico. “Se ad ogni step noi ci fermiamo sui cavilli, non andremo mai a completare questo passaggio”. Per Cavaterra, la maggioranza sta dando seguito a un impegno assunto con gli elettori e deve poter arrivare alla conclusione dell’iter senza continui rallentamenti.

Il tema delle responsabilità è tornato anche nelle dichiarazioni di voto di Chiara Angaroni, sempre del Partito Democratico, che ha contrapposto la scelta di intervenire sull’ex Isotta alla possibilità di lasciare tutto invariato. “Voglio dirlo con franchezza, è più facile amministrare senza fare nulla, lasciare le cose come stanno. Non espone a critiche, non richiede scelte, non obbliga a metterci la faccia. Ma chi è stato chiamato dai cittadini a governare questa città non può permettersi di stare fermo”. La consigliera ha ricordato il tempo trascorso senza una soluzione definitiva per l’area: “20 anni sono una generazione. Troppi anni di progetti annunciati mai partiti”. Da qui la rivendicazione del voto come scelta di responsabilità e di continuità con gli impegni elettorali.

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