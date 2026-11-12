Città

SARONNO – “Non siamo di fronte a una semplice pratica urbanistica, siamo di fronte a una scelta politica nel senso più alto e più nobile”. È uno dei passaggi dell’intervento della sindaca Ilaria Pagani durante il consiglio comunale di mercoledì 11 novembre, dedicato al progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini.

La prima cittadina è intervenuta prima dell’avvio della discussione, rivendicando la scelta dell’Amministrazione di portare avanti il percorso di trasformazione dell’area e rispondendo alle critiche sollevate dalle opposizioni nelle ultime settimane.

“Ci sono momenti in cui una città è chiamata a decidere che cosa vuole diventare e credo che questa sera Saronno sia davanti a uno di quei momenti e credo sia giusto dirlo subito. Non siamo di fronte a una semplice pratica urbanistica, siamo di fronte a una scelta politica nel senso più alto e più nobile, una scelta che riguarda il modello di città che vogliamo costruire, le opportunità che vogliamo offrire ai nostri cittadini e le responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Per questo voglio affrontare questa discussione con molta chiarezza ed è per questo che intervengo prima della discussione.

In queste settimane abbiamo ascoltato diverse dichiarazioni da parte degli esponenti di minoranza. Sono stati sollevati dubbi, formulate accuse anche molto nette nei confronti dell’amministrazione. È legittimo ed è il ruolo delle opposizioni e nessuno di noi si è mai sottratto al confronto, ma credo che sia arrivato il momento di riportare la discussione sul terreno giusto, quello dei fatti, quello delle scelte e delle responsabilità. Perché amministrare una città non significa commentare le decisioni degli altri, significa assumersi la responsabilità di prenderle queste decisioni e questa amministrazione quella responsabilità se la sta assumendo.

L’area ex Isotta Fraschini è una delle grandi questioni irrisolte della storia urbanistica di Saronno. Un’area strategica nel cuore della città che per troppo tempo ha rappresentato una ferita, una cesura e un’occasione mancata. La domanda politica che dobbiamo porci non è se trasformare quell’area sia semplice, lo sappiamo già, non lo è. La domanda è se vogliamo continuare a convivere con una grande area dismessa oppure se vogliamo governarne la trasformazione cercando di ottenere il miglior risultato possibile per Saronno.

Noi abbiamo scelto la seconda strada e voglio rivendicare questa scelta. Abbiamo scelto di non lasciare che il futuro di una parte così importante della città fosse determinato dall’inerzia, dal rinvio e dalla paura di assumere decisioni difficili. Questo non significa accettare qualsiasi proposta, non significa rinunciare al ruolo dell’amministrazione e soprattutto non significa mettere in secondo piano l’interesse pubblico; al contrario, significa esercitare fino in fondo il nostro ruolo di governo.

L’interesse pubblico non si difende con gli slogan, si difende attraverso le scelte, le condizioni che si pongono, le garanzie che si costruiscono e la capacità di pretendere che gli impegni vengano rispettati. È su questo che siamo chiamati a misurarci. Parliamo di verde, di spazi pubblici, di servizi, di mobilità, di collegamenti con il quartiere Matteotti, di qualità urbana: non sono elementi accessori di un progetto immobiliare, sono gli elementi che devono determinare il valore di questa trasformazione per l’intera comunità. E su questi temi la nostra attenzione deve rimanere alta oggi e lo sottolineo in tutti i passaggi successivi.

Voglio dire qualcosa anche a proposito delle osservazioni e delle controdeduzioni di cui parleremo questa sera. Ho sentito insistere molto sui numeri: quante osservazioni accolte, quante parzialmente accolte, quante respinte, ma veramente pensiamo che la qualità di una decisione amministrativa si misuri facendo la somma delle osservazioni accolte? Un’amministrazione seria non deve accogliere un’osservazione perché fa comodo politicamente, deve valutarla nel merito, verificarne la fondatezza e dare una risposta motivata.

Non si governa inseguendo il consenso su ogni singolo passaggio. Si governa cercando di compiere le scelte migliori per la collettività e questo vale anche per la partecipazione. La partecipazione è fondamentale, ma non può diventare una parola da utilizzare soltanto quando serve a contestare l’operato di chi governa. La partecipazione deve essere concreta, seria e continuativa. Deve mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere e comprendere le scelte, di esprimere le proprie preoccupazioni e di contribuire al futuro della città.

E noi non abbiamo paura del confronto con i cittadini, non abbiamo paura delle domande, non abbiamo paura delle critiche, ma non accettiamo che si confonda la legittima dialettica politica con l’idea che ogni decisione assunta da questa amministrazione sia per definizione sbagliata o priva di interesse pubblico. In quest’aula siamo tutti chiamati a rispondere alla città, lo ha già detto questa sera il presidente del Consiglio, chi governa e chi fa opposizione. Chi governa ha il dovere di decidere, motivare le proprie scelte e assumere la responsabilità. Chi fa opposizione ha il diritto e direi anche il dovere di criticare, controllare e proporre alternative.

Ma allora la domanda è inevitabile: qual è l’alternativa? Qual è la proposta concreta per il futuro dell’ex Isotta Fraschini che viene proposta in quest’aula, quale percorso si intende perseguire, quali scelte realizzabili si suggeriscono per restituire alla città un’area così importante? Perché dire che qualcosa non va è relativamente semplice. Molto più difficile è assumersi la responsabilità di indicare una strada e spiegare come percorrerla nel rispetto del diritto del privato.

Noi quella strada abbiamo deciso di percorrerla. Sappiamo che non sarà priva di difficoltà, sappiamo che ci saranno ulteriori passaggi, verifiche e confronti. Sappiamo che dovremo continuare a vigilare affinché gli obiettivi pubblici siano effettivamente tutelati, ma non intendiamo sottrarci a questa responsabilità. Non abbiamo la presunzione di dire che tutto sia perfetto. Abbiamo però la convinzione che Saronno abbia bisogno di una prospettiva, di una direzione e di un’amministrazione che abbia il coraggio di assumere le decisioni.

Vorrei che questa sera il consiglio comunale fosse all’altezza della responsabilità che abbiamo davanti. Non ci interessa vincere una polemica, ci interessa contribuire a scrivere una pagina importante della storia della nostra città. E voglio essere molto chiara su un punto: l’ex Isotta Fraschini non appartiene a questa amministrazione, non appartiene alla maggioranza e non appartiene a una parte politica, appartiene alla storia e al futuro di Saronno. Proprio per questo abbiamo il dovere di guardare oltre le convenienze del momento, oltre le appartenenze e oltre la prossima scadenza elettorale.

Io sono stata eletta per non amministrare l’esistente e non lasciare irrisolti i problemi, sono stata eletta per assumermi la responsabilità di governare il cambiamento ed è quello che stiamo facendo e continueremo a farlo con determinazione, con attenzione all’interesse pubblico e con la consapevolezza che le decisioni di oggi avranno conseguenze sulla Saronno di domani. Questa sera non siamo chiamati a scegliere tra una maggioranza e una minoranza. Siamo chiamati a scegliere se vogliamo essere all’altezza del futuro della nostra città. Grazie.”

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