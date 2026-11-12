Città

SARONNO – Prima lo scontro sulle regole del consiglio comunale, con la decisione del presidente Francesco Licata di non ammettere una questione pregiudiziale e una sospensiva, poi le contestazioni sulla documentazione e la bocciatura di due emendamenti. È stata una serata di tensione quella di mercoledì 11 novembre in consiglio comunale, impegnato nell’esame delle osservazioni al piano di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini. Una discussione che, prima ancora di entrare nel merito del progetto, ha visto le opposizioni contestare le procedure e chiedere maggiori garanzie sulla documentazione e sulle modalità di approvazione.

Ad aprire lo scontro è stato Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia, con una questione pregiudiziale per chiedere di non procedere all’esame del provvedimento. Al centro della contestazione la dichiarazione di “non essenzialità” delle modifiche al piano e la documentazione messa a disposizione dei cittadini. “Noi con questa pregiudiziale chiediamo che il consiglio non proceda alla trattazione del punto perché la proposta presenta già nel suo testo e negli atti istruttori allegati vizi tali da impedire l’adozione di un provvedimento legittimo”. Secondo Azzi, considerare non essenziali le modifiche non sarebbe un semplice passaggio tecnico, ma una scelta con conseguenze sulla possibilità per cittadini e portatori di interesse di presentare nuove osservazioni. “La dichiarazione che le modifiche non costituiscono modifiche essenziali non è una formula neutra o meramente descrittiva, è una dichiarazione che incide direttamente sulla possibilità per i cittadini e per i portatori di interesse di intervenire con nuove osservazioni”. Il consigliere ha inoltre richiamato la presenza di elaborati pubblicati erroneamente, una circostanza citata nella stessa controdeduzione all’osservazione numero 8, contestando la mancanza di indicazioni precise sui documenti interessati e sulle versioni effettivamente valide. “Chiediamo ai colleghi di sostenere questa pregiudiziale non per bloccare l’intervento sull’area ex Isotta Fraschini, ma per garantirne la piena legittimità, trasparenza e partecipazione”. La pregiudiziale, così come la questione sospensiva, non è però arrivata al voto. Il presidente Licata ha deciso di non ammettere entrambe le richieste, suscitando ulteriori contestazioni. A intervenire è stato anche Luca Amadio, consigliere di Futuro Nazionale, che ha richiamato l’articolo 55 del regolamento del consiglio comunale, secondo il quale le questioni pregiudiziali vengono decise dall’assemblea a maggioranza dei presenti con votazione palese.”Il comma 5 dell’articolo 55 che parla appunto di pregiudiziali dice che il consiglio comunale decide su ogni singola questione a maggioranza dei presenti con votazione palese”. Amadio ha quindi contestato il peso attribuito al parere tecnico rispetto alle disposizioni del regolamento, rivolgendosi direttamente al presidente: “Vorrei chiederle perché lei mette a livello superiore rispetto a questo regolamento un parere tecnico? Il parere tecnico non ha niente a che vedere col regolamento”.

Il confronto sulle procedure ha riguardato anche le modalità di votazione delle osservazioni. Augusto Airoldi, ex sindaco e consigliere di Saronno Civica, ha chiesto che l’osservazione numero 23 fosse esaminata per parti separate. Il documento, sottoscritto da 14 cittadini, contiene infatti sei richieste relative a temi differenti. “Quella che è rubricata al numero 23 in realtà non è una osservazione, ma sono sei distinte e diverse osservazioni tra di loro sottoscritte da 14 cittadini. Trattano temi assolutamente diversi tra di loro”. Airoldi ha quindi chiesto che le sei controdeduzioni fossero sottoposte a votazioni distinte, per consentire ai consiglieri di esprimersi separatamente sui diversi argomenti. Su questo punto Licata ha anticipato la possibilità di procedere con votazioni separate, nonostante l’unico numero di protocollo attribuito al documento.

Alle contestazioni procedurali si sono aggiunti due emendamenti presentati da Azzi. Il primo chiedeva che gli elaborati modificati dall’attuatore fossero accompagnati da una relazione comparativa, depositati almeno 30 giorni prima dell’approvazione definitiva ed esaminati preventivamente dalla commissione Urbanistica. “L’emendamento non aggiunge costi, non allunga l’iter, garantisce semplicemente che chi vota sappia su che cosa vota”. Gli uffici hanno espresso un parere favorevole in linea tecnica, accompagnato da un rilievo sulle procedure già disciplinate dal regolamento comunale. L’emendamento è stato respinto con 15 voti contrari, 8 favorevoli e un’astensione, quella della consigliera Ciceroni. Il secondo emendamento chiedeva invece che, in caso di modifiche al progetto derivanti dalla valutazione di impatto ambientale, il consiglio tornasse a pronunciarsi sulle osservazioni interessate. “Se il piano cambia per effetto della VIA, le decisioni che prendiamo oggi sulle osservazioni devono poter essere riviste. Non è un ostacolo al procedimento, ma una garanzia di coerenza”. In questo caso il parere tecnico ha giudicato la proposta superflua, perché la normativa già impone una nuova adozione del piano e la riapertura della fase partecipativa in presenza di modifiche sostanziali. Anche questo emendamento è stato respinto, con 15 voti contrari e 9 favorevoli.

Un nuovo scontro tra Azzi e Licata si è acceso, al secondo punto, anche sulla possibilità di discutere gli emendamenti accompagnati da pareri tecnici negativi. Il consigliere di Forza Italia ha richiamato gli articoli 57 e 2 del regolamento comunale e l’articolo 49 del Testo unico degli enti locali, sostenendo che un parere contrario non impedisce al consiglio di esaminare e votare una proposta. “Il Consiglio comunale è sovrano, se decide di fare delle variazioni sostanziali ha tutto il diritto di farlo, di discutere, di votare e di motivare”. Licata ha riconosciuto che la legge consente di portare in delibera provvedimenti con parere negativo, ma ha ribadito la propria posizione: “Io non porto in delibera un punto che ha un parere negativo”. Il presidente ha motivato la scelta con la responsabilità di predisporre l’ordine del giorno e la volontà di non esporre i consiglieri a rischi. Azzi ha quindi chiesto di sottoporre al voto dell’aula la questione sull’interpretazione del regolamento, senza ottenere l’accoglimento della richiesta. “Per me è una violazione delle prerogative dei consiglieri comunali, ma è una mia interpretazione”, ha concluso prima di passare alla discussione delle osservazioni.

La discussione si è così conclusa, su questi primi passaggi, senza un voto sulla pregiudiziale e sulla sospensiva e con la bocciatura di entrambe le proposte di modifica alla delibera. Un confronto che ha segnato l’avvio dell’esame delle osservazioni sull’ex Isotta Fraschini, mettendo subito in evidenza le distanze tra maggioranza e opposizioni sulle garanzie procedurali e sulla documentazione del progetto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09