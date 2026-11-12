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GERENZANO – Una serata all’insegna della musica, del teatro e dello spettacolo attende Gerenzano sabato 14 novembre. Alle 21, il Teatro San Filippo Neri di piazza De Gasperi ospiterà “The Crazy Show”, il musical proposto dalla compagnia teatrale Crazy Dreamers di Caronno Pertusella.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Gerenzano, attraverso l’assessorato alla Cultura, che invita la cittadinanza a partecipare all’appuntamento. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nato da un’idea originale e liberamente ispirato a un musical di fama internazionale, The Crazy Show! promette di accompagnare il pubblico in un viaggio nella magia del teatro. Uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, costruito attraverso luci, voci e movimento, per dare vita a una serata all’insegna dell’intrattenimento e delle emozioni.

(foto archivio)

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