Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 11 novembre, ci sono l’allarme bomba che ha coinvolto una ventina di scuole del Varesotto, l’ennesimo rinvio per la riattivazione delle scale mobili alla stazione di Saronno e le osservazioni di Francesca Pozzoli sul progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini.

Mattinata di paura a Saronno e in provincia di Varese, dove una mail minatoria ha fatto scattare le procedure di sicurezza in una ventina di istituti scolastici. Gli alunni sono stati fatti uscire dagli edifici mentre polizia, carabinieri, vigili del fuoco e artificieri hanno avviato le verifiche. L’allarme ha interessato diversi comuni, tra cui Saronno, Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Le autorità stanno verificando l’attendibilità delle minacce.

Ancora un rinvio per le scale mobili che collegano il sottopasso della stazione di Saronno ai binari 4 e 5. L’impianto, fermo da gennaio 2025, avrebbe dovuto tornare in funzione entro la fine di ottobre, ma la nuova scadenza indicata è il 31 dicembre. A segnalare il ritardo è il Comitato viaggiatori del Nodo di Saronno, attraverso il portavoce Andrea Mazzucotelli. È invece tornata operativa la scala mobile diretta al binario 6, utilizzato anche dal Malpensa Express.

L’ex assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli ha espresso le proprie perplessità sul progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini, soffermandosi sulle ricadute per la vita quotidiana dei saronnesi. Tra i nodi evidenziati ci sono l’aumento del traffico, la disponibilità di parcheggi, la natura del verde previsto e il collegamento con il quartiere Matteotti. Pozzoli auspica un intervento capace di integrare meglio le diverse zone della città e di garantire un vero parco urbano, accessibile e vissuto dalla comunità.

Dopo l’allarme bomba che ha interessato le scuole, la sindaca Ilaria Pagani e l’assessora alla Cultura e alle Politiche educative Maria Cornelia Proserpio hanno diffuso un messaggio rivolto a famiglie, studenti e personale scolastico. Le amministratrici hanno espresso vicinanza a chi ha vissuto momenti di preoccupazione, ringraziato le forze dell’ordine e il personale impegnato nella gestione dell’emergenza e invitato a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate.

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