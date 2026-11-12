Città

SARONNO – Cercavano un compressore d’aria e ne sono arrivati due. L’appello lanciato dai volontari del Repair Café attraverso ilSaronno ha avuto una risposta doppia, grazie alla generosità di due cittadini, uno di Caronno Pertusella e uno di Saronno. E domenica 8 novembre, durante l’ultimo appuntamento del laboratorio, entrambi gli strumenti sono stati utilizzati per la prima volta.

Una bella storia di solidarietà che ha permesso ai volontari di risolvere un problema concreto. Il 12 ottobre, infatti, il Repair Café aveva chiesto aiuto attraverso le pagine di ilSaronno: serviva un piccolo compressore d’aria, anche usato purché funzionante, per pulire gli oggetti prima e durante le riparazioni. Il vecchio compressore si era rotto dopo due anni di servizio. Anche quello era stato regalato da un benefattore grazie a un precedente appello pubblicato su ilSaronno nel novembre 2024.

Questa volta la risposta è stata addirittura doppia. Un caronnese ha donato un compressore d’aria, mentre un saronnese ha messo a disposizione un compressore d’aria portatile. Due strumenti diversi, entrambi preziosi per il lavoro dei volontari, che domenica 8 novembre li hanno messi subito alla prova durante le attività del laboratorio. Un ringraziamento speciale va ai due donatori, che con un gesto concreto hanno contribuito a sostenere l’attività del Repair Café e la sua filosofia: riparare gli oggetti anziché buttarli, riducendo gli sprechi e dando nuova vita a quello che altrimenti finirebbe tra i rifiuti.

Non è la prima volta che i lettori di ilSaronno rispondono agli appelli del Repair Café. Nel febbraio 2025, dopo una richiesta di materiali per le riparazioni di abiti e tessuti, due saronnesi avevano donato due scatole di stoffe e numerosi fili colorati. E ancora prima, nel novembre 2024, era arrivato proprio il primo compressore, utilizzato per due anni dai volontari.

Il Repair Café continua intanto la propria attività nella nuova sede dell’associazione culturale Il Tassello, in via Solferino 7A. Qui i cittadini possono portare piccoli elettrodomestici, giocattoli, oggetti in legno, apparecchi elettronici e altri oggetti danneggiati, cercando di ripararli insieme ai volontari. Una realtà che dimostra come, a volte, per fare la differenza bastino un oggetto inutilizzato, la disponibilità a regalarlo e un appello capace di raggiungere le persone giuste.

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