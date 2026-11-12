Città

SARONNO – “Si è deciso di non disturbare il manovratore altrimenti non va avanti niente”. È la sintesi dell’ex sindaco Augusto Airoldi durante il confronto sull’ex Isotta Fraschini, quando il consiglio comunale ha affrontato l’osservazione di Confcommercio Ascom primo punto della doppia serata su osservazioni e controdeduzioni. Un passaggio che ha portato la discussione ben oltre i 2.650 metri quadrati di spazi commerciali previsti nel nuovo quartiere, trasformandola in uno scontro sulle scelte politiche dell’amministrazione, sul rapporto con le associazioni di categoria e sul peso dell’interesse pubblico nella riqualificazione.

È il primo dei grandi temi affrontati nella seduta di mercoledì 11 novembre, dedicata all’esame delle osservazioni al piano dell’ex Isotta. Una serata iniziata con la discussione sulle questioni pregiudiziali sollevate dalle opposizioni e proseguita con una presa di posizione politica della sindaca Ilaria Pagani, che ha rivendicato la volontà dell’amministrazione di assumersi la responsabilità delle decisioni sul futuro dell’area, senza lasciare irrisolti i problemi ereditati dal passato. Superata questa fase iniziale, il consiglio è entrato nel merito delle osservazioni, partendo dalla prima macroarea, dedicata alla governance e all’interesse pubblico. Al centro del confronto, la richiesta di Confcommercio di approfondire gli effetti del nuovo insediamento sul commercio esistente.

La questione sollevata da Confcommercio riguarda il possibile impatto delle nuove attività commerciali sul centro storico. L’associazione ha chiesto un approfondimento, ma gli uffici comunali hanno proposto di non accogliere l’osservazione. L’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia ha spiegato che le superfici previste sono già contenute nel Piano di governo del territorio e che non esiste un obbligo normativo di realizzare uno studio di impatto commerciale. Ha inoltre difeso la scelta di inserire negozi e servizi ai piedi degli edifici, considerandoli necessari per rendere vivo e frequentato il nuovo quartiere.

Una posizione sostenuta anche dall’assessore al Commercio Francesca Rufini, secondo cui il rischio di sottrarre clienti al centro storico non è dimostrato. “Questa preoccupazione che può essere comprensibile però è ipotetica, rimane su un piano ipotetico, non ci sono dati a supporto”. Rufini ha ricordato che nell’ex Isotta non sono previste medie o grandi strutture di vendita e ha assicurato che l’amministrazione seguirà l’evoluzione delle attività commerciali, intervenendo con eventuali misure di equilibrio se dovessero emergere problemi per i negozi di vicinato.

È proprio su questa impostazione che si è concentrata la contestazione di Augusto Airoldi. Per l’ex sindaco il problema non è soltanto l’assenza di uno studio commerciale, ma la scelta di non approfondire una richiesta arrivata da una delle principali associazioni economiche cittadine. Il fatto che la legge non imponga una valutazione, ha osservato, non significa che il Comune non possa decidere di realizzarla. Airoldi ha poi spostato l’attenzione sull’equilibrio complessivo del progetto, richiamando le indicazioni del Piano di governo del territorio sulla presenza di funzioni residenziali, commerciali, produttive e terziarie. “In realtà cosa succede? Il PII adottato prevede: Produttivo zero. Produttivo zero. Commercio 2.650 mq. Residenziale 42.000 mq. Terziario direzionale 14.000 mq. Ora cosa ci sia di equilibrato si fa fatica a comprenderlo. Molta fatica”.Da qui l’affondo politico: “Questa amministrazione ha fatto una scelta politica e la scelta politica è quella di accogliere le richieste che vengono dall’operatore e respingere gran parte delle richieste che vengono dai cittadini”.

Una critica condivisa da Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia, che ha contestato soprattutto il mancato confronto con Confcommercio. “Ascom non ha fatto nessun allarme, ma ha chiesto un confronto”. Secondo il consigliere, richiamare l’assenza di un obbligo normativo non basta a giustificare il rifiuto: “Non c’è l’obbligo, ma non è vietato e quindi era una scelta politica, come la scelta politica è quella di non toccare la parte economica del privato”. Guaglianone ha quindi sintetizzato la propria posizione con una battuta: “Qui più che governance interesse pubblico è governance interesse privato”.

Sulla stessa linea Raffaele Fagioli (Lega Lombarda), che ha motivato il voto contrario proponendo un accoglimento parziale dell’osservazione Ascom: “Non si tratta di dare ragione a tutti, ma di dimostrare che il Comune sa ascoltare. La nostra posizione era per un accoglimento parziale, per coordinare la trasformazione e tutelare il commercio di vicinato”. Fagioli ha infine rivendicato i risultati della precedente amministrazione di centrodestra sulla riqualificazione delle aree dismesse.

Novella Ciceroni, di Obiettivo Saronno, ha invece richiamato l’attenzione sulla necessità di fare chiarezza sul percorso amministrativo ancora da completare. La consigliera ha ricordato che il suo gruppo aveva sostenuto convintamente l’adozione del progetto un anno fa, precisando che le richieste di approfondimento non hanno l’obiettivo di rallentare o bloccare la riqualificazione. “Non vorrei che questa sera passasse il messaggio politico che con l’approvazione delle controdeduzioni il progetto abbia compiuto un passo sostanzialmente risolutivo”. Per Ciceroni è fondamentale distinguere la volontà politica di procedere dagli adempimenti ancora necessari: “I cittadini hanno diritto di sapere non soltanto quali siano le intenzioni politiche dell’amministrazione, ma anche a che punto sia realmente il procedimento amministrativo”.

La risposta della maggioranza è arrivata anche attraverso una stoccata al passato. Massimiliano D’Urso, di Tu@Saronno, ha criticato l’andamento della discussione, giudicando la prima parte del confronto troppo concentrata su questioni di dettaglio e caratterizzata da un atteggiamento ostruzionistico. Ha quindi richiamato ciò che, a suo giudizio, rappresenta il vero interesse pubblico dell’intervento: “L’interesse pubblico sta in un parco pubblico di 80.000 mq, una scuola di alta formazione, un nuovo polo di istruzione”. Poi, rivolgendosi idealmente alla Lega, ha rilanciato il tema dei supermercati e delle precedenti scelte urbanistiche: “E mi chiedo se qualcuno magari della Lega ai tempi, visto che si parla di quei tempi lì, si è mai preoccupato di chiedere ad Ascom cosa ne pensasse”.

A difendere il progetto è stata anche Cecilia Cavaterra del Partito Democratico, che ha proposto una lettura diversa delle conseguenze della riqualificazione. Secondo la consigliera, recuperare un’area dismessa così importante non significa creare necessariamente concorrenza al centro, ma può rappresentare un’occasione di crescita per l’intera città. “L’impatto che avrà la riqualificazione di un’area centrale e strategica… avrà influenza positiva su tutti, anche sugli stessi commercianti del centro”. Cavaterra ha insistito sull’attrattività di Saronno e sulla necessità di portare avanti una trasformazione attesa da anni, mettendo in guardia dal rischio di rallentare continuamente il percorso: “Se ad ogni step noi ci fermiamo sui cavilli, non andremo mai a completare questo passaggio”.

Il confronto si è così concentrato su due visioni contrapposte. Da una parte le opposizioni, convinte che una trasformazione di queste dimensioni richieda maggiori garanzie e un confronto più approfondito con chi già lavora in città. Dall’altra la maggioranza, che considera il recupero dell’ex Isotta un’opportunità anche per il commercio esistente e ritiene che le preoccupazioni sollevate non giustifichino modifiche al piano.

Una contrapposizione emersa anche nelle dichiarazioni di voto. Per il Partito Democratico è intervenuta Chiara Angaroni, che ha rivendicato la scelta di assumersi la responsabilità di procedere con la riqualificazione, dopo anni di attesa. “Voglio dirlo con franchezza, è più facile amministrare senza fare nulla, lasciare le cose come stanno. Non espone a critiche, non richiede scelte, non obbliga a metterci la faccia. Ma chi è stato chiamato dai cittadini a governare questa città non può permettersi di stare fermo”. Angaroni ha ricordato il lungo periodo trascorso senza una soluzione definitiva per l’area, sottolineando che “20 anni sono una generazione”. Poi la conclusione: “Stasera con questo voto dimostriamo che quelle promesse non erano parole, ma un impegno che stiamo mantenendo. Per questo motivo il nostro voto sarà convintamente favorevole”.

Di diverso avviso Lorenzo Azzi di Forza Italia, che ha ribadito la richiesta di accogliere parzialmente l’osservazione e sollevato un’altra questione, quella delle opportunità occupazionali: “Io volevo chiedervi dentro questo progetto dove si creano posti di lavoro, perché non ho capito”.

Voto contrario anche da Luca Amadio di Futuro Nazionale, che ha interpretato l’osservazione di Confcommercio come il segnale di un dialogo insufficiente tra amministrazione e associazione di categoria, e da Augusto Airoldi, che ha chiesto quali possibilità concrete rimangano per modificare il progetto nelle successive fasi dell’iter. Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno si è invece astenuta.

Il risultato è stato di 15 voti favorevoli, sette contrari e un’astensione. Il consiglio comunale ha quindi approvato la proposta di non accogliere l’osservazione di Confcommercio. Restano confermate le previsioni commerciali del piano, mentre il confronto politico ha messo in evidenza una questione destinata ad accompagnare anche le prossime fasi della riqualificazione: come far convivere il nuovo quartiere dell’ex Isotta con il tessuto economico e commerciale della Saronno di oggi.

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